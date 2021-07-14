即將在9月大選後卸任的德國總理梅克爾，15日將在白宮會見美國總統拜登。這可能是她任內最後一次訪美。儘管美德關係已不似前朝川普總統時期緊繃，不過專家認為，雙方在北溪2號天然氣管線、鋼鋁關稅、制衡中國等議題仍存歧見，很難因一次會談就取得突破。

據外媒報導，本次拜梅會談，將著重雙方合作以因應共同的挑戰，包括對抗疫情、氣候變遷、促進經濟繁榮和全球安全等。白宮新聞秘書莎琪說，會議將聚焦在鐵娘子卸任後的未來合作。

拜登就任後頻頻對歐盟友釋放修復關係、鞏固跨大西洋聯盟的意圖，但拜登在諸多議題仍延續川普政策，令德國為首的歐洲國家十分失望。

德美最大歧見，就是俄羅斯通往德國的天然氣管線「北溪二號」建設。川普2019年12月宣布制裁參與該管線的相關企業；拜登5月豁免制裁興建管線的德國公司與其俄籍執行長瓦尼格，但仍堅持反對修建管線的立場。梅克爾日前坦言，不認為在與拜登討論北溪二號議題時，能找到消弭爭端的解答。

雙方對中立場也存歧異。梅克爾任內努力促進歐盟、德國與中國建立更緊密的經濟關係。去年底達成協議的中歐投資協定，梅克爾就是主要推手。不過拜登政府認為中國是地緣政治的最大威脅，號召盟友共組民主聯盟，聯手抗中。

川普政府2018年對歐盟鋼鋁產品加徵關稅，歐盟以牙還牙，對美部分進口商品祭出加徵關稅反制。不過拜登上任後，維持對歐鋼鋁關稅不變。歐盟在拜登上月訪歐前，曾暫停對美關稅的反制措施，但美方始終未對歐盟做出承諾。

另一項矛盾，是美國在疫情爆發後，去年3月起對歐盟公民實施入境限制，但迄今仍未解除。歐盟6月已解除美國公民的入境限制，但拜登政府短期內似乎沒有執行對等措施的傾向。