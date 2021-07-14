本屆東京奧運中華隊有好幾位選手都有過奧運參賽經驗，桌球女將陳思羽就是其中一位，三度叩關的她努力在腳趾受傷開刀後鍛鍊體能，期許像前輩莊智淵一樣體能一流。

上屆里約奧運陳思羽在女團、女單都打到16強，第三度參加奧運，她透露，自己心態上、比賽經驗更成熟，感覺這次更有機會讓成績更上層樓，「不過也沒有把目標訂太高，因為前兩年成績不錯，更加想要奪塊獎牌。」

對於腳趾傷勢，陳思羽笑說「腳趾長得蠻漂亮的，恢復得比之前好很多」，對於整理行李，她表示聽說選手村床鋪較小，特地準備一張尺寸比較大的氣墊床，壓縮時方便攜帶、充氣後比選手村的床還大，此外愛吃米飯的她也準備乾燥飯，加水就能方便食用。

這次參賽，陳思羽在女團前三點就要擔綱兩點，相當需要體力，她說：「目前訓練就是每天把自己操到最好，希望到時候感覺輕鬆點，盡量讓自己發揮不要因體能不足受到限制。」陳思羽補充，桌球隊「五屆元老」莊智淵意志品質很好，雖然是資深的前輩但訓練時間很長，「淵哥身體素質好、體能加強很多，我看過有小朋友練到後面都休息了，就只有淵哥還在練。體能真的很重要，我覺得想多打幾屆體能是不可或缺，他真的很壯，背肌簡直可以夾著東西，想像他一樣擁有腹肌。」

陳思羽還爆料幕後故事，「我跟淵哥搭過混雙，之前參賽可能為了不讓同樣使用中文的大陸對手聽懂對話，我們都會用台語溝通，但他講很快，我台語也沒他好，有時候還沒聽懂，他就開始下一個動作了。」