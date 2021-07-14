「雞排妹」鄭家純疑似介入別人感情，再度登上新聞版面，不甘挨轟小三的雞排妹也揚言要對媒體與酸民提告，對此有網友不解，表示雞排妹要告網友，但為何不敢對照三餐狂罵她的陳沂提告，不少鄉民也揭露原因，更意外透露陳沂超強學歷。

網友在PTT八卦版PO文「雞排妹為什麼不提告三斤啊」，他說今天看到雞排妹揚言告網友，但多次照三餐罵，甚至還幫雞排妹娶了「黑菊姐」綽號的陳沂這次也不意外在臉書狂酸，雞排妹卻都不敢告陳沂，有沒有八卦。

不少鄉民也紛紛留言解惑：「柿子挑軟的吃」、「怕法院認證啊」、「提告是要制止輿論，但對陳沂這種根本沒在怕的就無效了」、「其實就是欺善怕惡」、「陳沂非常會閃，你根本拿她沒辦法」、「當初翁立友雞排妹也不敢告」、「陳沂看似講的很難聽，但都有拿捏好尺度，提告只會被法院認證」。

更有人指出，陳沂是法律系的，雞排妹根本沒本錢跟她鬥：「陳小姐真的是很厲害 見識了甚麼叫口才」、「人家北大法律系，雞排妹根本鬥不贏」、「比學歷高下立判」、「雞排妹自己的律師都自身難保了」。

雞排妹小三風波爆發後，死對頭陳沂也立刻在臉書火力全開，一天發10多篇文狂轟雞排妹，除了轉PO雞排妹貼文「教大家什麼叫做公然說謊」，看到雞排妹喊告網友，更酸「她律師忙著在仙人跳不知道有沒有空？」，還嗆「要先處理祖奶奶我告妳侵害個資的官司啊，希望妳要有分寸」。