《每日新聞》14日報導，先前曾在討論與性犯罪相關法案時，稱與14歲國中生合意床戰仍會被逮捕「很奇怪」的日本眾議員本多平直，將被所屬政黨處以黨員資格停權1年的處分，代表其無法參加今年10月的眾議院大選，確定喪失議員資格。

隸屬於日本最主要在野黨立憲民主黨的本多平直，5月10日在與性犯罪相關的《刑法》修正案工作小組會議中，說：「要是50多歲的我和14歲的國中生床戰，就算取得對方同意還是會被逮捕，這樣很怪。」雖然其本意是強調成年人和國中生之間也可能存在認真的戀愛關係，但仍引起外界的激烈批評。

立憲民主黨的「騷擾防治對策委員會」在聽取本多平直和其他關係人的證詞後，13日發表調查報告，認為本多平直的發言會引起異常性取向質疑，且未顧及遭遇性侵的未成年被害人。由於其行為已傷害立憲民主黨的名譽與信賴，該黨已決定對其處以黨員資格停權1年的處分；在該黨倫理委員會正式下達處分後，本多平直將無法參與10月的眾議院大選，事實上等於被開除議員資格。

根據日本現行《刑法》，若與未滿13歲者有性關係，即使屬於雙方合意，仍將觸犯強制性交罪，處5年以上有期徒刑。不過近年在社群軟體發達下，成年人與國中生之間的距離被拉近，後者被捲入惡意性犯罪的案例逐漸增加；為保護判斷能力脆弱的國中生，日本國會開始討論是否修法，將相關年齡限制進一步提高。