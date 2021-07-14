國內今(14)日新增17例本土個案，創三級警戒以來新低，不少人都覺得7月26日應該可以順利解封，不過有網友點出疫情隱憂，超怕確診數會再升回來，直呼「7月26日應該繼續封吧！」

原PO在網路論壇《PTT》表示，雖然確診數下降，但是每天都還有到兩位數，而且疫苗接種率還是不夠高，讓人擔心走在路上可能被感染，超怕確診數會再升回來，他認為應該等到清零，以及國內疫苗接種率百分之百的時候再解封。

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對於今天本土確診個案以台北市10例成全台最多，有網友則回應「封台北就好」、「等台北」、「施打率那麼低，降級也是不久就會升回來」；還有網友建議「滾動式解封」、「視疫情狀況適度解封」。

不過對於原PO的提議，不少網友認為，現在不要幻想清零，能維持差不多狀況就很不錯了，紛紛回嗆「等到清零，是要鎖國一輩子嗎」、「要封你自己封」、「你可以自己關在家裡」、「搞什麼恐慌，快解」。

726能否解封，全民關注，台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，1到6類公費對象的疫苗接種率達82%，他認為台灣已經可考慮解封，而且開放餐廳內用對庶民經濟非常重要，衛福部長陳時中則回應，根據各縣市的規定來做，雖然學者認為可以，但是可能地方政府擔心仍有太多變數，因此還是謹慎為要。