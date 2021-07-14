寶成工業（9904）旗下裕元工業，位於越南胡志明市的寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam），自14日至23日配合當地政府防疫政策，暫時停工10天。寶元鞋廠員工數5.6萬人，主要生產運動鞋及休閒鞋，主力客戶包括愛迪達（adidas）、亞瑟士（Asics）及彪馬（Puma）等多家客戶。寶成表示，等寶元鞋廠恢復正常上班後，公司會依客戶訂單出貨需求，再決定是否要加班趕工。

至於寶成的主力客戶耐吉（Nike）運動鞋訂單，則在越南同奈省的寶崧鞋廠生產，不在寶元鞋廠，因此，Nike訂單生產目前不受影響。

同樣地，雨衣大廠達新工業（1315）旗下子公司-達越責任有限公司，因應越南當地疫情，自13日至23日自主暫時停工防疫。達新強調，越南廠上述因應措施，雖會造成部分營收遞延，但整體營運活動實際影響程度，並不大，對公司財務及業務，並無重大影響。

寶成旗下裕元工業，在越南製鞋廠區共有六處，包括位於胡志明市平政的寶元鞋廠，同奈省的寶成、寶崧鞋廠，西寧省的寶宏、寶利鞋 廠，及前江省的裕得鞋廠，主力代工生產Nike、adidas，Asics及Puma等多個知名品牌運動鞋等鞋品。

寶成執行協理何明坤透露，寶元廠區是集團越南廠區中，最大製鞋工廠，員工數5.6萬人，占越南廠區總員工數約43％。

何明坤強調，疫情後，集團今年第一季進一步調整產能配置，包括越南、印尼及大陸廠區，分別占集團出貨量44％、43％和9％，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則占4％。

何明坤說，寶元鞋廠配合當地政府防疫要求，及員工健康安全考量，自14日起暫停營運至7月23日截止，僅留下保全人員及少數事務人員，做好廠區安全維護與對外連繫工作。

由於胡志明市是越南這波新冠肺炎疫情重災區，當地政府訂出7月23日為這波防疫截止期限，未來防疫期是否會續延，還要看當地疫情發展而定。

何明坤認為，自新冠肺炎疫情以來，公司一直持續遵循依照各地政府的防疫規範及要求執行，後續仍將密切監測疫情發展，在所有同仁的健康安全保障前提下，積極做好防疫工作及配合各地政府防疫規範，並保持最大彈性調整因應做法。

寶成強調，今年將更為重視全球布局，將持續提升各地生產效率，並檢視品牌客戶訂單需求，及各廠營運狀況，以期保持最大彈性，適時調整產能規畫。