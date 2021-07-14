中職歷來首位「育成洋將」優瑪，在疫情升溫、富邦悍將兩位洋投先後離台後，今天終於迎來一軍初登板。不過優瑪控球不穩，對味全龍先發5局飆7K卻有5次四壞，還被李凱威敲出兩分炮，共失4分。最終味全以7比4擊敗富邦，拿下復賽首勝，差點「完全打擊」的李凱威拿下MVP。

李凱威本季也曾「聽牌」完全打擊，最後差全壘打沒能如願，這次則差1支三壘打，可惜8局上擊出界外飛球出局。李凱威賽後坦承有想拚紀錄的想法，只可惜沒有把握好。

「上次比分是平手，上壘比打全壘打簡單，這次壘上沒人，球隊也領先，想說可以拚看看，很可惜。」至於首次對上優瑪就敲出一壘打與全壘打，李凱威歸功於開路先鋒陳品捷都是連獲4顆壞球上壘，「想說他會積極攻擊好球帶，搶好球，就抓第1顆打，結果是好的。」

李凱威2局上敲出1分打點安打，4局上以兩分炮拉開4分領先，優瑪丟4分有3分為李凱威打點。而在優瑪退場後，李凱威6局上又從歐書誠手中敲出1分打點二壘打。

味全洋投伍鐸則在復賽後煥然一新，先發5局被擊出5安，僅丟掉兩分非責失，拿下勝投。味全龍教頭葉君璋表示，伍鐸在疫情之前都是以中繼、後援在調整，停賽近兩個月的幫助不小，近期以先發方式來調整，不管控球各方面都很到位。