「雞排妹」鄭家純捲入小三疑雲，遭週刊直擊與出手闊綽的保時捷男摸臀又進飯店，還被對方未婚妻控訴介入感情，造成兩人今年9月的婚約破局。對此雞排妹也喊冤根本不知道對方有未婚妻，亦強調與保時捷男只是普通好友關係，而她的好友網紅「鬼才阿水」也不意外地被網友留言問到雞排妹事件，但鬼才阿水則反問網友「你何時看過我有發文談論過人家私生活的？」遭網友起底過去評論截圖，批他雙重標準。

雞排妹先前控訴被金曲歌王翁立友在尾牙活動性騷擾，好友鬼才阿水特地致電機排妹長達2個小時，並PO文將性騷真相公諸於眾，當時他心疼雞排妹地寫下：「我很沉重，我承受著家純所有的壓力透過文字來與大家對話，我明白當我介入其中的那一刻，我也成為了矛頭鎖定的對象，但我知道我不能為此而退縮，當受害者鼓足勇氣願意回憶那令人厭惡的一切，甚至願意化為文字說明時，我們都該成為她們後援，告訴她們這一切並不是她的錯。」

如今雞排妹捲入小三疑雲，鬼才阿水也不意外地被網友問到此事，對此他透露有私下問過雞排妹，保時捷男根本沒有未婚妻這件事情，亦義氣表達不會因此切割雞排妹，「為了這種事情就要跟人家切割，這種事情我做不到。」

不過鬼才阿水的一席話也被質疑為雞排妹護航，但他亦反問網友「你何時看過我有發文談論過人家私生活的？」想不到竟反遭網友起底他過去評論羅志祥等時事的截圖打臉「這個算不算討論別人的私生活？」連陳沂也發文嘲諷鬼才阿水「雙重標準跟睜眼說瞎話，果然物以類聚」。