大衛霍伯滿臉落腮鬍扮演「紅色衛兵」。（迪士尼影業提供）

以超夯影集《怪奇物語》廣為人知的美國男星大衛霍伯（David Harbour），在現正熱映的《黑寡婦》中，扮演蘇聯版美國隊長「紅色衛兵」，他不如克里斯伊凡一般壯碩帥氣，反而被角色設定成過時的超級英雄，不但滿臉落腮鬍和挺著大肚腩，對抗敵人也十分落漆，為電影帶來不少「笑」果。

大衛霍伯受訪時透露，由於角色形象很胖，剛開始樂得不用減肥，還因此吃胖到約127公斤，「不過我還是有針對動作場面練了不少拳擊」。就在他最胖又最邋遢的時候，遇到了現在的歌手老婆莉莉艾倫（Lily Allen），大衛也搞笑向外媒說道：「那時候我留著鬍子和亂髮，這真的是證明了我的魅力，我們在倫敦餐廳約會，她就在我最糟糕的時候，真的愛上了我。」

他在片中的回憶場景，需要展現「紅色衛兵」曾經風光輝煌過的年輕樣貌，因此得在拍攝期間把自己瘦下來，本來劇組不信他的瘦身功力，不過到最後成功減去27公斤，反倒讓當時女友莉莉艾倫心情複雜，「很多人是年輕時帥氣，年紀大邋遢，但我卻是反過來」，最終他也抱得美人歸，在去年完成終身大事。

46歲的大衛霍伯戲外膝下無子，不過卻常吸引「老爸」角色找上門，他在《黑寡婦》片中像個父親一樣，陪伴兩代黑寡婦史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）度過童年，加上他先前在《怪奇物語》也擔任「11號」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）的繼父，可稱作「父親專業戶」。

問起3個女兒誰最叛逆，他笑答：「我想是米莉芭比布朗吧！她在片中才是個青少年，其他2個都是成年人了，一個在復仇者聯盟，一個是厲害的女間諜，我也沒為她們做些什麼，不能就這樣收割這些成就。」