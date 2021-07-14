《聖慾》是荷蘭名導保羅范赫文（Paul Verhoeven）繼《她的危險遊戲》之後暌違五年，再度以禁忌新作，並入選坎城影展主競賽單元。本片根據真實歷史紀錄改編，描述義大利文藝復興時期修道院裡的女同志情慾故事，邀來「比利時甜心」薇吉妮愛菲亞（Virginie Efira）和「英國資深影后」夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling）主演。日前在坎城影展首映之後，獲得全場觀眾起立鼓掌五分鐘，保羅范赫文也擁抱並親吻薇吉妮愛菲亞的臉頰。

《聖慾》以宗教為背景，包含大量裸體和性愛場面，甚至出現用木頭製的聖母瑪利亞像自慰的橋段，因此面臨許多「褻瀆」的質疑。對此，保羅范赫文表示：「我真的搞不懂，你怎麼能夠褻瀆確實發生過的事情，你可以討論它對錯與否，但你不能改變歷史。對我而言，將這次的情況扯上褻瀆是很愚蠢的。」

薇吉妮愛菲亞出言聲援導演，她認為「性」是個很有趣的主題，但是懂得怎麼拍的導演不多，而保羅范赫文對此相當了解，他在本片使用令人驚奇的手法處理這個主題，「如果沒有以美麗的方式描繪，那裸體就沒有意義，而保羅不會這麼做。當我們脫掉衣服時，一切都非常愉快。」

與薇吉妮愛菲亞一同演出激情戲的黛芙妮佩塔基亞也表示，當她擔任此角色時，沒有半點猶豫，儘管有很多情愛的場景都有點驚人，但導演會立刻與她討論，讓她知道將如何拍攝。

保羅范赫文又說：「一般來說，當人們發生性行為時，他們會脫掉衣服，對於我們不想看到這項生活裡的現實一事，我感到非常震驚。為什麼（電影業）會引入這種清教徒主義？對我而言，這是錯的。」

對於裸體的排斥，讓保羅范赫文感到相當無奈：「在70年代，海灘上的每個人都會上空。現在完全沒有了。我不認為這是一種進步。」保羅范赫文之所以創作《聖慾》，是因為它真實發生了某個事件，他說：「我並不是想涉足一些我不了解的女性事物。我理解這一點，是因為女性自己在書中告訴我，她們在做什麼。」讓該片在未上映前就引發了許多人的熱烈討論，讓人更加期待電影的上映。

《聖慾》故事描述17世紀的義大利，一名名叫貝妮蒂塔卡莉尼的女人聲稱自己經歷了神蹟異象，不但產生幻視，更在身上出現了如耶穌基督被釘上十字架後的聖痕。然而，在梵蒂岡神職人員深入調查此事後，認為這一切都是她編造出來的謊言，而貝妮蒂塔也因此失去了神的恩寵。面對被信仰背棄、眾人的鄙夷，一名修女安撫了貝妮蒂塔的內心，並陪伴在她的身邊，親密的陪伴讓這兩個女人之間產生了超越性別的曖昧關係。該片在台上映檔期未定。