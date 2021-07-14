近日本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起各縣市微解封，全國三級警戒觀察至7月26日，不過毒理學權威招名威卻對三級解封表示不樂觀，坦言「要有心理準備」。招名威建議中央應先制訂「再警戒」的標準，解封後若確診人數再度攀升，就必須回歸三級警戒，先把遊戲規則講清楚，避免疫情嚴重時大家又變回無頭蒼蠅，找不到標準可循。

中原大學副教授招名威13日於臉書表示，微解封迎來了塞車、街上更多行人、捷運公車都滿載的狀況，可想而知大家對於正式解封是有多渴望，但他自己卻抱持不樂觀的看法，指出歐美、日韓、以色列等國家，都是在解除警戒後一兩週內，國內疫情再度爆發。招名威坦言，「如果我們沒有良好的防護觀念和措施，再度回到警戒封城也不是不可能，大家要有心理準備。」

招名威建議，指揮中心應再宣布解封前事先制訂出一個「再警戒」的確診人數標準，「比如說單日確診再度超過50人或是100人，我們就必須再度回到三級警戒」。招名威說，一來先把遊戲規則說清楚，以免到時候臨時要再封城大家又像無頭蒼蠅一樣，抱怨毫無標準可遵循；二來可以杜絕無知民眾搞破壞，在微解封時期不遵守既定的防疫規範；三又可以杜悠悠之口，以防屆時謠言四起，何樂而不為呢？

很多人擔心解封前要先清零，但招名威坦言，目前要清零是不可能的，畢竟之前就是因為疫調不勤，導致現在這種結果。不過招名威也指出，只要每位民眾確實做到「盡快施打疫苗」、「出外戴口罩」、「人多的地方不要去」、「勤洗手」4件事，就有望中止病毒傳播鏈，讓時間沖淡一切。