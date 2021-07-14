國內新冠疫情雖見趨緩，但疫苗施打覆蓋率不足，讓非常多台灣民眾憂心疫情再起。前民進黨立委林濁水直言，蔡政府疫苗政策「荒腔走版，一錯再錯」，如今疫苗缺問題雖然解決，但是過程太過撲朔迷離，不管真相如何，多數民眾很難歸功於政府。林濁水也直言，「民眾支持度隨民進黨一齊下滑的國民黨，恐怕終於有了回升的機會，至於蔡英文總統支持度，會不會神奇地水漲船高，暫且拭目以待」。

蔡政府力挺國產疫苗，綠營也傾全力喊話支持，蔡英文總統、賴清德副總統也承諾「只打國產疫苗」，但第2類疫苗接種對象，屢被外界質疑是「特權疫苗」，近期引起各界討論。

林濁水14日在臉書撰文表示，由於疫苗政策荒腔走版，然後一錯再錯，如今疫苗缺問題雖然解決，但是過程太過撲朔迷離，於是不管真相如何，多數民眾很難歸功於政府，何況縱使有肯定蔡英文的，但是其中一定有不少人認為在這件事上，蔡英文和國民黨是一體，並且一齊對付民進黨主流，這印象一旦形成，民眾支持隨著民進黨一齊下滑的國民黨，恐怕終於有了回升的機會。至於蔡會不會神奇地水漲船高，且拭目以待。

網友則留言表示，「沒疫情了馬照跑、舞照跳，民進黨歸位」、「高見」。