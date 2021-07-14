由雷霸龍詹姆斯、兔巴哥，以及一群調皮的樂一通角色主演的真人動畫《怪物奇兵 全新世代》將在15日上映。現實生活中的雷霸龍詹姆斯，總覺得自己和《怪物奇兵 全新世代》有著很深的淵源，他回想小時候看《怪物奇兵》的時候，一直很喜歡兔巴哥和樂一通，再加上麥可喬丹，讓他在成長過程中受到很多激勵。

如今雷霸龍詹姆斯在球場上達到了巔峰，成為全球超高人氣的NBA冠軍球星，這次透過《怪物奇兵 全新世代》延續他引以為傲的東西。他說：「我很榮幸能成為『怪物奇兵』世界的一員，能夠把它重新介紹給現在的孩子們，向他們展現樂一通有多不可思議，以及我們的籃球運動有多麼偉大！」

【怪物奇兵 全新世代】幕後花絮：視覺特效旅程

《怪物奇兵 全新世代》電影融合了真人實景攝影和數位動畫，雷霸龍詹姆斯非常享受扮演虛構的自己，他表示：「這是一個虛構的我，但同時也是真實的我。觀眾能從不同的角度看到身為一個籃球運動員、一個領導者的我以及『我』的本質。」

雷霸龍詹姆斯也經常會與仍在製作中的「演員」合作，他分享：「這也是一個對啟發想像力的挑戰，我必須想像有很多樂一通成員在那裡。身為成年人，隨著年齡的成長，我們有時會失去想像力，而現在就把它帶回到我們的生活中，讓想像力重新活絡起來，這還蠻酷的！」