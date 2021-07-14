7月14日是法國「巴士底日」(舊稱大革命紀念日)，可稱的上法國的國慶，傳統上每年這一天，都會在香榭麗舍大道有盛大的遊行，然而去年受到疫情的影響而幾近取消。如今，法國疫情有所好轉，因此遊行活動缺席一年之後，在今年重新舉行。

美國之音報導，法國官員表示，雖然疫情緩解，但仍然需要一定的程度的管制，今年人潮規模限制在1萬人左右，往年在林蔭大道觀看遊行的人潮大約是 2萬5千人。據報導，觀眾必須出示通行證，證明他們已完整接種2劑疫苗，或是雖曾染病但已經康復，而冠狀病毒檢測都必須呈陰性。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 主持了慶祝活動，約有5000名法國部隊參與遊行，在遊行最高潮，法國空軍巡邏兵飛行隊(Patrouille de France)的6架阿爾發教練機，將從凱旋門上空飛掠，帶著紅白藍三色噴煙，象徵法國國旗的顏色。

14-Juillet: la patrouille de France déploie son emblématique panache de fumée bleu-blanc-rouge

今年的閱兵式還有一個題目，就是向歐洲特種部隊「塔庫巴」(Takuba)致敬，這支部隊以法國為核心，另外加上其他歐洲國家成員，他們在去年起被派往撒哈拉沙漠以南的薩赫勒地區(Sahel)進行維和任務，除了法國以外，其他成員來自瑞典、愛沙尼亞、義大利、比利時、葡萄牙和荷蘭。今年有約80名軍人參加了巴士底日閱兵式。

去年今日，由於新冠疫情正處大流行高峰，遊行改成表彰前線醫護人員的儀式，那是自二戰以來，首次取消閱兵式的一年。