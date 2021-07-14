「雞排妹」鄭家純才走過被性騷擾風波，今（14）日被周刊拍到與大她10歲的保時捷男關係不一般，互動親密更到飯店開房間，兩人特殊關係惹議，之後她也跳出來解釋他們之間是「有感情和信任，卻沒有佔有慾」；網紅廣告小妹藉此探討開放式關係，大方承認自己婚前也有砲友或一夜情，「把對方放在適合的位子上，也是一種能耐」。

近日鄭家純被周刊拍到和保時捷男親密互動，還遭爆出疑似成為介入他人感情的小三，但她也立刻親上火線澄清，表示和男方認識4、5年，還會被叫「老婆」；不過，彼此都互相珍惜，「兩個怪咖建立起來的信任關係，完全理解對方的一舉一動，是有感情和信任，卻沒有佔有慾的」，還向自稱正宮A女喊話，「希望妳發洩到此就好」。

而雞排妹和保時捷男揉屁開房事件一整天有超高討論度，知名網紅廣告小妹下午也在臉書發文，藉此探討關於開放式關係、固定砲友和穩定且單一交往的區別；她舉出自己的經驗，提到在婚前也有砲友或一夜情，更大方地說「沒什麼不好承認」，她認為有些異性不適合交往卻適合滾床單，「彼此認清，把對方放在適合的位子上，也是一種能耐」。

最後廣告小妹也解釋開放式關係的真正定義，就是雙方在情侶關係下，可以各自和其他人曖昧、約會或發生關係，否則只能算是砲友。