今1架共機侵擾我西南空域 23:402021/07/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍深夜發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 苗栗縣今增1確診死亡 因急性呼吸窘迫症候群過世 花博接種站 今8118人次開打 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸蘇州酒店坍塌事故搜救結束：共17人遇難 失聯人員全部救出 10:542021/07/14 兩岸 孩童家庭防疫補貼 明起可郵局臨櫃領取 15:482021/07/14 生活 新北2例確診個案「居隔陽」 均為家戶感染 17:132021/07/14 生活 蘇州酒店坍塌事故搜救42小時結束 共17人罹難 11:322021/07/14 兩岸 二期稻作農民農耕機廢土直接上路 鎮長無奈拜託清了再上 13:272021/07/14 寶島 2021「關渡國際自然藝術季 」徵件開跑 13:442021/07/14 生活 阻擋疫苗元凶 真相漸明 04:102021/07/14 時論廣場 法國重啟巴士底日慶祝活動 香榭麗舍再現遊行 23:422021/07/14 國際 《國際經濟》美英同意聯手抗中 但FTA短期難成 10:022021/07/14 財經 總統牌收割機 04:102021/07/14 時論廣場 15度低溫切出水果商機 台中東勢區農會日供1500盒 16:132021/07/14 寶島 政治熱門新聞 高虹安爆BNT簽約過程 蔡政府高官「一要求」讓台積電、鴻海傻眼 - 政治 頭條揭密》陸廉售殲10C予巴國的盤算：在印巴戰場擊落飆風 - 政治 「復必泰」3字矮化台灣？ 王世堅曝一問題嗆：行政院閉嘴 - 政治 看到蔡政府疫苗政策 林濁水大嘆8字 - 政治 陳水扁突PO一張臥病在床照 網反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。