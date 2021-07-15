台積電、鴻海永齡基金會近日完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約，也讓鴻海創辦人郭台銘帶頭買疫苗捐給政府一事掀起討論。但媒體人韋安直言，「如果説他對2024還有想法，是不可能的事」。他認為，2020大選是台北市長柯文哲不選，所以才會有郭柯合的各種風風雨雨，但未來要選，柯就自己來，不可能再讓了。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

台積電與永齡基金會各購買500萬劑BNT疫苗，平均每劑金額約31美元。與過去衛福部長陳時中所說，沒看過31、32美元的價格說法有所不同，引起朝野議論紛紛。

韋安14日在臉書貼文表示，「郭台銘帶頭突圍，幚臺灣買到bnt疫苗，郭董的聲望一定爆漲，但如果説他對2024還有想法，是不可能的事」。韋安解釋，之前郭台銘以「榮譽黨員」名義，取得國民黨2020大選黨內初選資格，當初選落敗後，就忍不住退黨，且2024大選，郭不可能二度以國民黨的名義參選。韋安也解讀，2020柯文哲不選，所以才會有「郭柯合」的各種風風雨雨，但未來要選，柯就自己來，不可能再讓了。

不過，韋安也分析，郭董培養子弟兵，參與台灣政治的可能性，還是大增。參與2022地方縣市長選舉，以及在立法院組建「郭家軍」的可能性，都會存在，韋安認為，這將會成為藍綠之外的第四勢力。