《國防新聞》（Defense News）14日報導，在不顧共和黨籍議員的反對下，美國聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）13日通過7060億美元（約新台幣19.77兆元）的國防支出法案。民主黨議員強調，除傳統威脅外，美國還面臨許多非傳統威脅，不希望繼續增加國防預算。

根據報導，眾院撥款委員會以33票對23票，通過2022財年國防支出法案，將進一步提交眾院討論。該委員會的共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）葛蘭吉（Kay Granger）強調，7060億美元不足以用於因應全球威脅，尤其是對中國大陸的威脅，痛批「現在是優先考慮國家安全資金的時候，而不是減少它」。

不過民主黨議員們顯然有不同的想法。該黨眾議員波肯（Mark Pocan）便指出，美國已在傳統安全領域花費過多，而許多人都希望重新定義「國防」一詞，因為美國安全還受新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變遷等諸多非傳統安全因素影響，還說並非是國防企業在保衛美國。其他民主黨議員也認為國防預算「投入太多但監督太少」。

針對拜登政府先前提出的2022財年國防預算需求，眾院撥款委員會在國防支出法案中，為武器採購增加17億美元（約新台幣476億元）的資金，讓美國海軍得以購買該年度的第2艘勃克級第3批次（Flight III）神盾驅逐艦，避免吃上3300萬美元（約新台幣9.2億元）的違約金；並要求海軍增購12架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，以維持生產線運作等。但相對也刪減了16億美元（約新台幣448億元）的研究、發展、測試與評估（RDT&E）經費，該費用對美軍未來因應大陸威脅至關重要。