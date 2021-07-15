近年來，關於「職場病態人格」的研究在日本相當盛行。一開始在歐美媒體間談論的概念，延伸為暢銷書，朝一般大眾傳遞。學術研究領域現階段正用數據驗證其問題及影響。「職場病態人格」並不像「病態人格成功人士」那麼傑出，是所有企業及組織內都可能出現的人格特質。他們比較明顯的「危害」，是當晉升至領導地位時，會仗勢騷擾下屬、涉及舞弊或企業犯罪。

關於其領導力等正向的一面，以往已有許多研究。

一個以澳洲公司為對象的研究顯示，上司不具病態人格的公司，騷擾發生率為百分之五十四；上司有病態人格的情況下，幾乎所有公司的騷擾發生率都為百分之九十三。當上司有病態人格時，騷擾程度有愈趨嚴重的傾向。在英國，「職場病態人格」的騷擾行為，每年估計造成高達三十五億英鎊的社會損失。

「職場病態人格」也被稱為商務病態人格、企業病態人格、組織病態人格等。其定義為反社會性不似犯罪型病態人格嚴重，但在企業中，其特性會造成人際關係問題。如不顧他人權利或尊嚴，只關心自己的利益、病態性說謊、對人冷酷無情、將自己的過失歸咎他人、為了小事暴怒而做出攻擊性言行。他們的行為無法預測，有時會給團體帶來負面的影響。

另一方面，他們富表面魅力，乍見能發揮強大的領導力，加上擁有優秀的提案能力，有時會被誤認具備領袖素質，獲得不符實力的地位。一旦到了那個地位，他的病態人格特性就會對下屬、團隊合作或公司整體決策產生重大的負面影響，造成下屬精神痛苦、動機低落、離職等問題，有時還會濫用職權舞弊。

職場上出現病態人格的機率，相較於一般社會的百分之一，在組織內取得領導地位的人，據聞有百分之四為「職場病態人格」，等於每二十五人就有一個，比例不容忽視。

海爾和巴比亞克（Paul Babiak）為了找出「職場病態人格」，開發了企業版病態人格檢核表，改良原本的病態人格檢核表內的二十個項目，是一種叫「職場掃描Business Scan」（B-Scan）的檢核工具。有自我評量版與觀察者評量版。前者讓本人檢核自己的病態人格傾向，後者則讓他人檢核特定人物的病態人格傾向。只要使用觀察者評量版，就能對有疑慮的人員進行評估。在美國、加拿大等國家，有愈來愈多公司使用「職場掃描」，以避免不適任的人晉升為領導階級。

「職場掃描」和病態人格檢核表一樣有四個因子，分別是：

1.操控性與違背倫理（為操控他人，施展魅力或說謊）

2.冷酷性與無情（冷漠、不顧他人心情）

3.缺乏責任與目的（不會為了實現目標而努力）

4.脅迫性與粗暴（在職場威脅他人）

我們能發現，這些因子與原本的病態人格檢核表的四因子（人際關係因子、感情因子、生活型態因子、反社會性因子）相對應，但用字遣詞較溫和。

加拿大心理學家馬修（Cynthia Mathieu）等，以六百五十一名加拿大民間企業員工和公務員為對象，請大家用職場掃描的觀察者評量版，檢核他們的直屬上司。

結果顯示，若上司病態人格特性較強，下屬的職場壓力、工作與家庭的摩擦也較大，且工作滿意度極低。「職場病態人格」的負面影響已透過許多研究，陸續在數據上得到佐證。他們與白領犯罪、企業犯罪有著密切關聯。

許多學者一致舉出已破產的安隆（Enron）公司前CEO肯尼斯．雷（Kenneth Lay）與前CFO安德魯．法斯陶（Andrew Fastow）為最具代表性的例子。

安隆是美國首屈一指的能源公司，多年來以作假帳掩飾巨額虧損，於二○○一年曝光，隨即破產，是當時美國史上最大的企業破產案，成為一個牽連多數企業的大醜聞。由此可知，若一間公司的領頭羊有「職場病態人格」的可能，主導舞弊或企業犯罪的機率也會上升。

打開電視，日本也是充斥著作假帳、內線交易、貪污、圍標、商品標示造假、檢驗數據造假等企業違法情事。這些問題的影響範圍不僅波及企業內部，連帶整個社會都受害。其中著名的例子是磁浮新幹線圍標事件。

根據報導，這些承包商的負責人有些是大學同學，私下搓湯圓的不法協商，就是在這種人脈間實行的，惡的種子向來都是在非正式的溝通當中埋下。在無法見光的暗影裡，即使存在著病態人格的身影也不足為奇。

但過去對這種社會問題，大眾總是將焦點擺在企業的組織結構上，幾乎不言及個人人格，特別是病態人格的特性。大家會分析組織文化的弊病尋求改革，如果不這麼做，就會被批判。不過除了分析組織外，同時進行個人分析非常重要。

企業內只要有一個病態人格擔任要職，這個人就可能操控下屬，巧妙欺騙，透過重大決策四處散布毒藥，最後發展為嚴重的違法問題。一旦演變為重大社會醜聞後，即使是過去屹立難搖的大企業，也可能瀕臨破產危機，嚴重影響國家經濟安危。

當然，這裡並不是指所有會欺凌下屬的上司，或違法的領導人都是病態人格，萬萬不能輕易替人貼上標籤。正如前面不斷提到的，病態人格特性也有正向的一面，這些都能對組織的發展有所貢獻。話雖如此，今後作為危機管理的一環，就像健康檢查與壓力檢測一樣，善用「職場掃描」實施心靈健康檢查仍有必要。在人事安排上，必須有效率地避免高風險的人被派往不適任的職位，造成企業或社會負擔。

(本文摘自《病態人格心理學》/方言文化)

【作者簡介】

原田隆之

日本犯罪心理學權威。致力研究犯罪問題近三十年，曾於日本法務省矯正局、東京監獄、少年觀護所等地擔任刑務考查工作。近年積極分享研究成果，著有《犯罪心理學入門》、《癡漢外來：與性犯罪搏鬥的科學》等書。現為筑波大學心理學教授，東京大學研究所教育學研究科客座教授。

【譯者簡介】

李欣怡

名古屋大學日本言語文化専攻文學博士。在浩瀚且持續擴大的翻譯宇宙中，用自己的速度小心翼翼堆磚砌瓦，希望每一塊都是個安穩的立足點。譯有《鬼滅的日本史》《容身的地方》、《療癒心傷》、《霸凌是什麼》、《伊斯蘭怎麼了》、《讓男人追著妳跑》等書。