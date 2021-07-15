計程車送美食到府、消費者網路點餐，因應防疫期間民眾減少外出，高市府結合市民、餐飲業及計程車業，推出「高雄好家載」平台，打造疫情時代新經濟，一同來探究這互助模式的結構與核心精神。

防疫期間民眾宅在家中減少外出，高雄市政府結合各界業者推出「高雄好家載」平台，透過網路即時點餐，免接觸電子支付，再由計程車運將把美食快送到府，為打造三方受益的互助經濟模式。

一家人的美味，兩家人的溫飽

疫情改變市民消費型態，餐飲業與計程車業大受衝擊，市府為紓緩業者經濟困境，與一卡通LINE Pay Money服務、線上點餐平台業者、餐飲業與計程車隊共同推出「高雄好家載」，串接各平台介面，以數位科技的力量支持防疫宅經濟。

互助是「高雄好家載」最重要的核心精神，餐廳因為不能內用，只能做外帶，面臨業績危機，而計程車司機儘管載不到客人，為了溫飽還是要出外跑車，民眾則受限於外賣平台，飲食選擇大幅減少。利用科技跨界整合，創新互助模式，讓受到疫情改變的供需都能得到滿足。負責電子金流的一卡通董事長李懷仁表示：「這波疫情造成餐飲、計程車業者生意重創，但其餐飲烹調、載運的核心服務並未受阻，我們希望能創造一個機會讓服務的齒輪繼續轉動，結合高市府對抗疫情所提出之防疫、互助、經濟的精神，跟市府一起討論下，激盪出了高雄好家載的合作發想。」

手機打開LINE，點選「錢包」頁面中的「LINE熱點」，或直接在畫面上方搜尋「高雄好家載」，即可進入「高雄好家載」專區。（圖片提供/一卡通票證股份有限公司）

既有平台在用餐尖峰時段常人力大塞車，好家載提供更多服務選擇，讓相關產業「人盡其才、貨暢其流」。（圖片提供/一卡通票證股份有限公司）

高雄市積極整合業者與媒合各大平台，目前已有多達1千多家餐飲業者、5千多名計程車司機加入行列。（圖片提供/一卡通票證股份有限公司）

在好家載平台下單，即可享滿499元折抵運費補貼85元，市場、夜市3公里內滿399免運的優惠。（圖片提供/一卡通票證股份有限公司）

「高雄好家載」設計「找、訂、付、送、食」五步驟，手機打開LINE應用程式，民眾只要點選右下角的「錢包」找到「LINE熱點」服務，就可以搜尋到「高雄好家載」專屬版面，一鍵快速搜尋附近的美食餐飲店家，完成線上訂購跟付款，合作計程車就會專程把美食與生鮮親送到家。

好家載結合電子支付的免接觸、數位化服務特性，來輔助受疫情影響的店家找到營運模式以維持生計。（圖片提供/一卡通票證股份有限公司）

「高雄好家載」的構想一推出即獲得各界支持，讓市府團隊能夠在2週內迅速推動平台上線。與一卡通的LINE Pay Money電子支付服務，8家外送平台與14家計程車行積極響應，近期又引進機車外送、家樂福、全聯等超市生鮮，並納入傳統市場與夜市攤商，提供更多樣化的選擇。此外市府更結合紓困方案，民眾透過平台點餐並使用電子支付滿 499 元，即補助計程車外送車資85元，市場、夜市部分則為3公里內滿399免運，多重優惠吸引民眾踴躍使用。

果然「高雄好家載」甫於推出後便廣受好評，民眾日常餐飲不可或缺的蔬菜水果，也搭上了這列防疫互助經濟列車。市府農業局攜手高雄地區及鳳山區農會，聯合推出「揀好蔬果箱」，以產地新鮮直送為訴求，由營養師從葉菜、瓜果、辛香料及水果等中，幫民眾選搭出營養美味的蔬果組合，分別是「12樣599元」與「15樣699元」兩款，固定每週三、六配送，全部的蔬果當天凌晨集貨後，中午前直接配送到府，新鮮品質吃得到。

海量海味箱內容滿滿高雄澎湃水產品，小黃宅配送到家。（圖片提供/高雄市政府海洋局）

除了高纖蔬果，具優質蛋白質的海味水產也在運送範圍。市府海洋局媒合梓官、永安區漁會等十間業者，將最新鮮的「海量海味箱」透過計程車快速送到消費者手上，699元起就能享有蝦、虱目魚、鱸魚、石斑魚等高雄在地海味，每週二、四、五下午出貨，宅在家吃海味一點都不困難。這些安全食材讓民眾吃的營養又安心。許多高雄的婆婆媽媽們實際購買後，大呼物超所值，利用通訊Line app發送訊息呼朋引伴加入購買，因為不用大熱天下，跑到市場提著大包、小包，計程車業者20公里免運費就送到家。

為疫情衝擊而蕭條的百業注入活水，市府期望藉由「高雄好家載」創造多贏，市民可以在家輕鬆防疫享美食，計程車業者可做為餐飲業者的後盾，線上平台則讓業者跨入電子商務領域，為雙方開拓新客源。李懷仁強調，好家載的服務初衷是防疫互助，並非與商轉成熟的外送平台競爭逐利，而是媒合與補足尚未被滿足的需求缺口。

李懷仁也透露未來的平台規劃，從最初的餐點外送，到現在上線1個多月以來農會、超市、傳統市場等陸續加入，未來在後疫情時代，將會規畫更多與民眾生活相關，但可以透過行動載具的服務內容。透過電商技術優化民生餐飲產業的服務、金流與物流效能，讓高雄產業在嚴峻疫情下化危機為轉機，互助共好度過難關。

本文作者:李定遠