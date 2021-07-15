全國新冠肺炎疫情突然蔓延，防疫等級也提升至第三級警戒，近兩個月來第一線醫護人員不眠不休，從抽絲剝繭遍查感染者足跡、協助民眾篩檢到施打疫苗，在防護衣包覆下流得滿身大汗。防疫英雄們幾乎連喘息的時間都沒有，真的辛苦了。

疫情升溫，高雄市全民動員做防疫。(攝影/陳建豪)

堅守疫情第一線 防疫人員辛苦了！

疫情升溫，全民也進入了抗疫非常時期。從避免群聚而減少外出，改在家中工作上學，高雄平時熱鬧的新堀江商圈、六合夜市和每逢週末遊人如織的灣區碼頭也唱起了空城計。當市民紛紛宅在家中，卻有一群勇士們挺身堅守第一線：高雄市的醫護、軍警消、疫調人員、環保清消、計程車司機，以及防疫旅館到區公所、里長、里幹事等各領域防疫人員的身影，穿梭在高雄各個角落，開著救護車搶送病患，駐守市區各角落的篩檢站，在醫療院所中奮力對抗新冠病毒，犧牲休假與節日輪班執勤，穿梭在高雄的大街小巷，守護市民健康。

防疫的前鋒戰士，是與病毒正面對決的醫護人員。高雄市4大醫學中心、2醫師公會共同發出「決戰社區－基層診所是防疫之眼」聲明，結合基層診所的力量，對可疑症狀提高警覺，在第一時間防堵疫情。各級醫療院所更全體團結抗疫，24小時隨時待命，從醫護到警衛、行政人員都投入管控與病患分流，勢必要讓防疫滴水不漏。整天配戴全身防護的他們，卸下裝備後臉上全是被口罩勒出的痕跡，但他們並不叫苦，而是互相打氣：黑夜終將過去，黎明即將到來，相信抗疫一定成功！

負責運送病患的119消防救護車，奔馳在高雄市區與時間賽跑。消防人員的職責除了打火還有救護，疫情期間更是肩負著載送確診者的重責大任。打火英雄們身穿全套防護衣，戴著口罩與面罩，衝刺在屢屢突破30度高溫的炎熱六月天，面罩遮住他們的臉龐，沒有人看見防護衣內汗如雨下，但他們還是勇往直前，第一時間把病患送到醫療院所；此外協助運送民眾篩檢的防疫專車，以及防疫計程車司機也是不辭辛勞，消毒、防護衣準備齊全嚴陣以待，親切接送，讓居家隔離者平安回家。

疫苗就位全民抗疫總動員

公共場合嚴守實聯制、量體溫、人流與總量管制，不讓病毒進一步擴散。(攝影/陳建豪)

疫情下的高雄全民動員，加嚴六大措施全方位阻止疫情擴散。隨著莫德納（Moderna）首批15萬劑疫苗於5月28日抵臺，抗疫也從強制戴口罩、實聯制、避免群聚與人流控管等措施，進入全民接種的下一階段。

高雄各地的區公所、衛生所、派出所以及前來相助的醫護人員迅速部署，布置內外部場地與動線規劃。而身為社區萬事通的里長們，從疫情開始，就忙著處理消毒、衛教、疫調等大小事，現在則緊急動員社區力量，調度交通、協助解決疑難雜症，走遍鄰里通知疫苗接種。擔任市民安全網最強守備的警察人員，在既有任務、各項防疫稽查之外，也一肩扛起接種站的安全維護和交通疏導。各界齊心付出，使各地接種站在第一時間設置完成，讓優先接種的長輩們有一個完善的施打環境。

各界齊心付出，使各地接種站在第一時間設置完成，讓優先接種的長輩們有一個完善的施打環境。(圖片提供/高市府新聞局)

施打疫苗當天，長輩們在家人及工作人員引導下進行接種，臉上既期待又忐忑的表情，經過醫護細心解說後逐漸放鬆。許多打完疫苗的長輩遇到許久未見的鄰居，露出久別重逢的笑容寒暄問好，從親子、夫妻彼此攙扶緊握的雙手，讓人感受到疫情雖然嚴峻，人與人之間的情感反而更加凝聚。距離戰勝疫情回歸日常生活，我們又往前走了一步。

高雄巨蛋疫苗接種站每日施打作業結束後，環保局清消人員全副裝備，仔細消毒巨蛋體育館全場每一個角落。(攝影/高雄市文化局 朱上均)

高雄連日大雨，維護秩序的員警們以及工作人員護送長者上車，就像照護自己的家人一樣。(圖片提供/高市府衛生局)

支援前線抗疫英雄感謝有你

醫護人員親切解說接種疫苗的步驟和注意事項，讓長輩們可以平安順利施打疫苗。(圖片提供/高市府衛生局)

高市翠屏國民中小學的師生，以手繪圖片為防疫人員加油和感謝。(圖片提供/翠屏國民中小學)

向前線英雄加油打氣，高雄人發揮熱情，紛紛貢獻一己之力支援前線，不斷有商家和企業捐贈物資食糧到各醫療院所，還有民眾慷慨解囊，購買防護衣與口罩給與病毒正面對決的防疫人員。高市翠屏國民中小學發起「1人1信向防疫英雄致敬」活動，學生們以照片或手繪，寫下對防疫人員的加油和感謝，真誠的鼓勵讓第一線人員感覺好貼心。

感謝每一位抗疫英雄們的付出，為高雄織起安全的網。(攝影/黃敬文)

新聞局長董建宏也說，防疫這場仗沒有人是局外人，除了第一線防疫人員，每一位自動自發配合防疫措施的市民朋友、每一位視訊遠距教學的師生、每一筆防疫物資捐贈的企業和個人，只要做好防疫，你我都是英雄。

在疫情5百多天的日子裡，感謝每一位抗疫英雄們的付出，無數個看不清臉龐的他們，為高雄織起安全的網，同島一命，這一刻我們彼此扶持，互助合作。

本文作者:李瑰嫻