日前消防職人劇引發強烈社會迴響，2014年高雄氣爆事件救援前線的余泰運副中隊長，就以自身與火神奮鬥的生命經驗，挺身而出。曾受猛烈爆炸波及、受到嚴重的燒燙傷，歷經復健後的他倡導臉部平權，呼籲「別用你的目光，讓燒燙傷者心靈再次灼傷」，成為遭遇類似困難的人，一個強而有力又溫暖的港口。

在2014年高雄氣爆中受傷的余泰運副中隊長，對消防工作的熱愛，讓他義無反顧地重回消防崗位上。（攝影/Carter）

跨越生命的火線 重返消防第一線

炯炯有神的雙目、堅毅不拔的神情，第53期《港都消防季刊》封面人物是高雄市政府消防局第二救災救護大隊第二中隊副中隊長余泰運。不同於消防勤務工作的認真嚴肅，私底下的他開朗健談，無論與傷友互相鼓舞打氣；或接受媒體訪問，從不曾有一絲忐忑不安，一次次回顧高雄石化氣爆事件受傷與漫長的復健之路，他總能侃侃而談。

因應疫情警戒，余泰運副中隊長更加重視督導防疫專責隊，以維護同仁自身安全。（攝影/Carter）

2014年8月1日高雄前鎮、苓雅區重要路段氣體外洩，引發爆炸的威力讓當時5名消防員、2名義消殉職，20多名消防人員受傷。副中隊長余泰運是傷者之一，經歷14次手術、2年復健期，4年多前回到熟悉的消防工作。「我喜歡外勤工作，雖然很累、很危險，每場救災都會碰到不同狀況與處置」，余泰運聊起重返工作崗位第二天就有出勤任務，連現場採訪記者看到他，也掩不住驚訝的表情。

英雄不敢當 只有珍惜與感恩

氣爆意外當晚，他被上千度烈焰灼傷臉部、手部，從加護病房醒來的第一句話，卻是「同仁有沒有受傷？」身為副中隊長的他，對於消防工作一向自我要求、以身作則，座右銘是「消防人員的職責，第一優先是保護市民生命財產安全」。

但堅強的心志背後，是面對三度燒燙傷，痛不欲生的脆弱。受訪時，他打開手機裡一張張照片，當時他的雙手紅腫、疤痕扭曲變形，連指紋都沒有；僅碰觸一張A4紙就必須立刻放開，回家時也無法自己轉動鑰匙開門，甚至直到兩年多前，他才開始可以開車、騎機車。

歷經雙耳植皮手術後，余泰運經常感受路人獵奇異樣的目光：「看到我穿壓力衣，又戴安全帽，只露出眼睛、鼻子和嘴巴部位…」，復健的過程相當磨人，籠罩著創傷後壓力症候群的陰霾。剛出院回到家裡的他，只要一入夜就會恐懼害怕失眠，重返工作崗位時，察覺現場稍微有異味，也特別容易情緒緊繃。這些經歷使他感受到創傷後壓力症候群的衝擊，並於碩士論文特別闡述其重要性。

「同仁常說我們英雄回來了」，對於被冠上英雄這個稱號，余泰運頻頻搖手表示不敢當。繼續在消防工作堅守崗位的他，不只受到陽光基金會高雄重建中心關懷照顧，也將這股樂觀的力量與善行，幫助更多傷友。以前是拼命三郎的他，念茲在茲的是莫忘初衷。經歷火吻的浩劫之後，現在的他最大的體會是珍惜，珍惜這一路上的貴人，感恩惜福。

余泰運平時以慢跑維持體能狀態，亦曾組隊報名HOOD to COAST人車接力賽臺灣賽，全長170公里的極限挑戰。（圖片提供/余泰運）

本文作者:Winnie