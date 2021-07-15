全球疫情緊張，民眾遵守防疫指示，減少出門，在家辦公、線上學習。隨著戶外踏青、運動的機會大幅減少，居家運動儼然成為防疫新生活的一股潮流，但多數民眾在居家運動時沒有教練從旁協助，容易形成運動傷害；專家指出，了解運動中的科學原理，能夠提升運動效能，亦能降低運動傷害的風險。

運動科學又包含了生理學、心理學、力學等，將各科學領域之知識運用到運動上，以提升運動的表現。舉例來說，如常見的扭傷、肌肉代償現象等，皆為運動科學的範疇；以肌肉代償現象來說，其原因可能是因肌力不足又或是不知道該如何用力，導致施力點錯誤，若長期使用不正確的肌群，很有可能讓代償部位的肌肉負荷過大、甚至導致拉傷，如果運動過程中發現痠痛的部位跟鍛鍊的部位不同，可能就要注意是否有姿勢不正確或是施力部位錯誤的問題。

維持身體機能、增加抵抗力，保持良好的運動習慣固然重要，但運動過程中若是不小心受傷了，像是最常見的「扭傷」，該怎麼辦呢？扭傷第一時間應緊急冰敷，普通扭傷冰敷12小時，若較嚴重扭傷冰敷24-48小時，用2-3層毛巾包冰塊冰敷一次10-15分鐘，等待腫脹較為消退之後可以改為熱敷，冷熱交替敷可以好的更快。

想要以正確、科學的方式運動，避免運動傷害，七月十六日晚間八點到十點國家防護員來教你怎麼做。科普新視界Youtube頻道將邀請國家防護員李恆儒老師、全明星運動會紅隊健將王家梁一起線上開講，告訴民眾不可不知道的運動科學知識，避免各種類型的運動傷害。