台中市政府為兼顧尚未加入計程車派遣車隊的小黃駕駛，也可以加入載送持敬老愛心卡搭計程車的年長者及身障朋友行列，積極與計程車派遣車隊業者洽談，自即日起，台中市的小黃計程車駕駛人也可以透過個人名義加入敬老愛心服務行列，即可擴大納個體戶計程車司機參與服務行列。

市長盧秀燕表示，自即日起台中市小黃計程車駕駛人也可以透過個人名義加入敬老愛心服務行列，並向5家車隊租用敬老愛心卡刷卡設備扣點，大家共同營造台中市長者友善、身障無礙的交通運輸環境。這項服務預計可再嘉惠近1500台計程車，未來持有敬老愛心卡的台中市民只要在路上認明有張貼敬老愛心車隊的貼紙，就可以搭車扣點。

台中市政府指出，現階段敬老愛心車隊主要透過民眾電話叫車方式派遣車輛，以避免民眾路攬時搭到無法刷卡扣點的計程車，而部分長輩外出活動時，不見得會使用網路或電話叫車，常需要家人協助。市府考量民眾搭車便利性，與計程車敬老愛心車隊召開數次會議協商，共有5家車隊願意提供扣點設備提供個體戶計程車駕駛人租用。

中市敬老愛心卡搭小黃-擴大納個體戶計程車司機參與服務。

而為兼顧財政永續性及長者權益，在敬老愛心卡每月1000點維持不變下，自今(110)年1月1日起，搭計程車的單趟抵扣額，由原先補助50元增加至台中計程車費率起跳價85元，也就是搭乘1.5公里範圍內，刷敬老愛心卡扣點後不須再額外付費，目前已有8家計程車派遣車隊、超過4300部計程車加入服務行列。

台中市政府並表示，鼓勵小黃駕駛加入敬老愛心服務的行列，同時近期配合新冠肺炎疫苗接種，年長者外出施打疫苗也可搭乘計程車，台中多數快打站以距離老年人居住地1.5公里內設置，持敬老愛心卡單趟可抵扣85點，來回均可補助。

交通局補充說明，目前提供駕駛人安裝敬老愛心卡扣點設備的計程車車隊有大都會衛星車隊、台灣大車隊、永隆無線、台中衛星車隊、國通無線車隊等5家業者，計程車駕駛人如有意願加入敬老愛心服務行列，不限車齡，可以向業者洽詢收費方式，不過相關管理比照車隊隊員方式，並配合市府後續刷卡資料稽查，另外租用設備相關費用亦由承租人自行負擔。

目前可提供個體戶駕駛人安裝敬老愛心卡刷卡設備的車隊及聯絡方式，包含大都會衛星車隊(04-24518555)、台灣大車隊(04-22591918)、台中衛星車隊(04-22431790)、國通無線車隊(04-23714433)、永隆無線(04-23720227)，歡迎計程車個體戶駕駛自行聯繫車隊評估加入。