在過去一週，國內防疫工作有兩項重大進展：第一是因應疫情趨緩，雖然三級警戒延長但適度鬆綁的「微解封」；第二是在鴻海集團與台積電的努力下，完成BNT疫苗採購。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，透過大數據分析方法，來瞭解國內網路社群對上述兩起事件的反應。
首先是微解封，由於國內大多縣市長都不願跟進中央開放餐廳內用，可以想像國人對此政策的反覆與矛盾勢必無法適應。
從臉書文章的心怒比值來看，關鍵字同時提及「微解封+陳時中/衛福部」與「微解封+蘇貞昌/行政院」的臉書文章，心怒比都不超過0.2。這個數值反映出，無論是陳時中或蘇貞昌，在微解封議題中獲得的支持率，僅佔反對數的5分之1。
相對的，選擇「逆時中」的六都市長們，在微解封議題中的心怒比，都比陳時中與蘇貞昌高，顯然不跟進餐廳內用政策，讓他們獲得更多民意支持。而在六都市長中，心怒比值最低的是台南市長黃偉哲，筆者認為這可能與他一開始仍堅持挺中央，在六都中最晚禁止內用有關。
在BNT疫苗議題中，筆者應用同樣方法，比較本次疫苗採購議題，國內相關對象在社群上所獲得的情緒比值，從數據可看出，本次疫苗採購兩大功臣鴻海與台積電的心怒比值都在1.5以上，代表民眾對這兩單位的肯定大於憤怒，相當合理。
相對的，無論是蘇貞昌或總統蔡英文，他們的心怒比都在1以下，反映出在本議題中，國人對他們仍是有不少的怨氣或怒氣。
從上述數據分析，筆者認為最重要的仍是溝通。從微解封議題中，很明顯的是中央政策缺乏與地方首長事先溝通所種下的惡果。在疫苗採購議題中，則是中央缺乏與民間單位的充分溝通，才會讓民眾直到現在，仍認為中央有意卡民間疫苗採購或民間買到疫苗後再出來邀功。希望中央記取這些教訓，加強與地方及民間的溝通，讓防疫工作更加圓滿與順利。
◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據
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