【回憶殺】2011年轟動全球的香港三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》以大尺度風格衝出超高票房，由於劇中有不少床戲，影迷好奇到底是不是來真的？對此男主角葉山豪曾爆料的確有女星提出真槍實彈的要求，但他因為想節省劇組開銷婉拒了。

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇情參考小說《肉蒲團》，講述明代才子未央生（葉山豪 飾）為追求肉體歡愉卻沉溺酒池肉林的世界，與多位女演員有全裸的對手戲，甚至還有一幕直接肉搏15女，尺度大到震撼，不但話題量暴增，還掀起全球廣大的迴響。

有影迷好奇如此大膽的演出，男主角是否有為自己爭取福利？葉山豪當時回應，拍全裸激情戲時確實有女演員開口要他直接來，考量假戲真做的話，劇組恐要支付更多的片酬給該名女演員，便回絕了。

葉山豪飾演明代才子未央生，在劇中與多名女演員有破尺度裸戲。（圖／龍祥育樂提供）

事實上，拍床戲並沒有像外界想像的這麼簡單，葉山豪曾在訪問中透露，每天睡眠不足又不能穿衣服，拍攝現場冷氣又開很強，身上的膠帶貼到皮膚都紅腫，被醫生警告不能再貼，但為了表演得硬著頭皮繼續貼，而且有次拍與一群裸女的戲，內心其實很害怕，直言：「裸體看到麻木了，反而會反過來想她們穿衣服會怎麼樣。」女主角藍心妍（藍燕）也認同拍床戲很辛苦，她在劇中挑戰高難度的強暴戲，雖然部份裸戲是用3D效果製作出來，不是親自出演，但還是有很多情色畫面是本人上陣，有時拍一整天都沒休息，3D攝影機又會鬧脾氣，幾乎累到快虛脫。