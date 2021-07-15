【細胞自動修復肌肉、骨骼、軟骨甚至血管】

科學家們開發出了一種史無前例的人類幹細胞，它似乎能夠修復和癒合身體任何部位的損傷，這些被攻擊的細胞學會了自動修復老鼠身上的肌肉、骨骼、軟骨甚至血管，科學家就疑惑了它們在人體是否也起的了作用?

這些被稱為「Smart」的幹細胞是從人類脂肪細胞開始研究的，根據近日發表在《科學進展》(Science Advances)雜誌上的一項研究，研究小組在用抗癌藥物對這些細胞進行重新編製後，它們在小鼠體內中變成了能夠適應周圍環境的多功能幹細胞，事實上，在注射到老鼠體內後，被稱為「Smart」的幹細胞通常處於休眠的狀態，不會產生任何有害的生長，不過一旦老鼠身體受到傷害，這些細胞就會迅速地去修補特定的損傷部位，並根據該部位的需要替換肌肉、骨骼、軟骨和血管細胞。

【脂肪幹細胞還可用在修復關節受損】

過去我們把脂肪幹細胞分化成脂肪細胞、軟骨細胞，而脂肪細胞最常被用在醫美中，是相當常見的技術，像是消除臉部皺紋、法令紋，或者是眼袋等，更甚至是隆乳也有它的蹤跡且除醫美外，脂肪幹細胞還可以用在關節受損的人身上，因為它會分化成軟骨前驅細胞，當打入關節軟骨處，可以有效明顯減緩疼痛，並且有機會長出新的軟骨和組織，好讓因關節受損造成日常行動不變者，能夠恢復良好的生活品質。

【譽為「像變色龍一樣的功能」】

這個被稱為「Smart」的幹細胞被科學家譽為「像變色龍一樣的功能」，新南威爾士大學(UNSW)的幹細胞研究人員以及作者Avani Yeola在一份新聞稿中說：「幹細胞會根據局部線索融入需要癒合的組織。」參與這項研究的科學家們也對於未來的治療方法頗有想法，他們打算將人類病人的脂肪細胞移除，轉化成幹細胞，然後重新注射到受傷或生病的部位或者直接在體內進行治療。

不過成功使用在老鼠上的研究要走到人類臨床之間還有很長的一段路要走，該研究的作者之一以及新南威爾士大學的高級研究員Vashe Chandrakanthan說：「這可能需要15年的時間。」Chandrakanthan在新聞發佈會上說:「雖然這些發現非常令人興奮，但我們必須得持續保持熱誠，直到這個技術可以成功運用在病人身上。」

過去沒有其他科學家成功開發出能夠自動適應並根據需求而轉變為不同細胞類型的幹細胞，因此這也算是一個未知的領域，不過這些幹細胞的確與目前正在進行臨床試驗評估的其他幹細胞有明顯的不同。

圖片來源：technews

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JANUARY 14).SCIENTISTS REPROGRAM FAT CELLS TO REPAIR INJURIES. Futurism