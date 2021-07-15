COVID-19疫情期間遠距教學取代到校上課，此時以雲端科技長智慧，是教育新趨勢。高雄市政府教育局所打造的「E-game AI智慧島平台」，讓學生藉由遊戲理解人工智慧，從小培育智慧城市的科技地基。

市府教育局正式啟動「E-game-AI智慧島」，在E-game學習平台中，增加全新的學習闖關模式。（圖片提供/高雄市政府教育局）

遊戲式互動教學 提升學生人工智慧學習力

「E-game AI智慧島」於日前正式上線，透過時下最夯的人工智慧應用結合闖關課程，讓學生在遊戲中學習影像辨識、決策樹、分群演算法等不同主題，打開學生對AI知識的新視野。

「E-game AI智慧島」以高雄市在102年架設的E-game學習平台延伸架構，以HTML5的技術設計，規劃提升英語實力的「英文島」、程式學習的「打寇島」、自然科學的「賽斯島」、邏輯運算思維的「史丹島」以及數學的「美斯島」，並可於筆電、平板上進行學習。有鑑於人工智慧已成為程式教育不可或缺的一環，109年10月更進一步推出「智慧島」，以遊戲式教學由淺入深教導學生，認識生活中的人工智慧，並提供實際體驗。

有別於傳統程式學習，智慧島以人工智慧應用結合關卡課程，提供學子參與學習。（圖片提供/高雄市政府教育局）

艾格爾養成記 層層闖關夯體驗

玩家登錄活潑繽紛的E-game網站後，首先選擇虛擬的平台代表角色─艾格爾來培養，艾格爾的名字來自於英文egg，代表孕育、起源，希望透過智慧島的課程，培育出更多未來的AI人才。

目前已開放的3個單元中，其中AI互動單元，讓學生與機器人的身體構造互動，來認識生活中對應到的智慧感測裝置；影像互動單元透過視訊鏡頭，以影像辨識跟機器進行遊戲。影像辨識單元，目的則是讓學生知道AI如何透過多組圖片辨識特徵，例如：以平板拍攝多張香蕉照片後，系統會進行歸類，自動分辨「熟成」與「未熟」香蕉，讓人嘖嘖稱奇之餘，對AI的基礎運作原理也建立了初步認識。AI智慧島後續還有決策樹、進階影像辨識、語音辨識、KNN分類演算法及動態決策樹等由淺至深的互動遊戲，並運用程式積木，將程式部署到智慧機器人。

智慧島平台的「艾格爾養成記」、「WEB:BIT工具箱」與「體感教育村」3大項目，中小學生使用情況踴躍。（圖片提供/高雄市政府教育局）

智慧島除了艾格爾養成記、培養中小學生有趣的AI互動體驗遊戲外，還有WEB:BIT工具箱，讓學生透過程式積木的拖拉，設計屬於自己的語音辨識、影像辨識、物聯網的作品。進而讓一般學生從生活情境理解AI到運用AI，對於AIoT有興趣的學生，則可以進一步學習運用，訓練解決問題能力。

「E-game AI智慧島」自推出以來，在疫情期間成為學生居家學習的好幫手，豐富有趣的遊戲提供國中小學生，在家學習英文、數學、運算思維、科學、創客，甚至包括很夯的AI人工智慧知識，自今年5月19日停課不停學以來，約一個月左右時間，在沒有課程要求的前提下，E-game自主使用人次約8萬4千人，而智慧島目前的使用者也接近8萬7千人，中小學生們的使用情況非常踴躍。

人工智慧發展日新月異，創造生活無限的可能，為將來智慧化生活蓄積潛能。「E-game AI智慧島」的啟動，帶給學生更多元、具啟發性的學習平台，同時藉由相關人才的向下扎根，為高雄市5G智慧城打下紮實基礎。

本文作者:Kyu