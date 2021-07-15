COVID-19疫情期間，更讓人體會到醫療服務的珍貴。在高雄岡山老街上的太原診所，王家三代醫師自日治時期大正年間，懸壺行醫已逾百年歲月，是老街上唯一繼續執業未改做其他用途的診所，優雅的巴洛克式洋房以及古老的六角青磚，讓人彷彿穿梭時空，重回岡山的往日時光。

太原診所內部的裝潢仍保留日本時代樣貌，不少設備是從第一代王查某醫師傳承至今。（攝影/陳建豪）

百年懸壺濟世的老字號岡山太原診所

北高雄重鎮岡山地區，自日治時代以來一直是傑出醫師的搖籃，岡山老街林立數間歷史悠久的醫療院所，百年藥局與磚造洋樓診所錯落在透天水泥厝間，門楣上刻畫歲月的老木匾，默默傳遞著岡山的時光回憶。

太原診所是岡山3間日本時代老診所中，唯一仍在執業的，因此特別具有歷史意義。從第一代王查某醫師開始，王家三代接力服務岡山醫療逾百年，許多當地人小時候一生病，就被父母帶到太原診所讓王醫師診治，長大後再牽著子女來看診，診療桌後的醫師從青壯看到雙鬢斑白，醫病關係也世代傳承。

現存3間岡山的日治時代西醫診所中，太原診所不僅內部保留原貌，也是唯一仍在執業的診所。（攝影/陳建豪）

1912年，王查某醫師在岡山老街興建3層樓的太原診所，提供外科、內科與眼科診療服務，後由畢業於日本東京醫專（現今東京醫科大學）的長子王愛育醫師繼承衣缽。原本在臺北帝國大學醫學部附屬醫院（現今臺灣大學醫學院）第一內科部執業的王愛育醫師，臺灣光復後回到岡山，直到退休為止，服務鄉民55個年頭。日式作風的王愛育醫師一絲不苟態度認真，許多老一輩岡山人提起王醫師，還會想起過去不遵守醫囑，被醫師喝斥的往事。

承襲家傳志業，第三代王仁榮醫師在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務8年後，返回太原診所接棒執業，數十年來王仁榮醫師堅守醫療崗位，在傳承百年的診療間中，延續著祖父、父親的醫者仁心，守護岡山居民的健康。

博愛為仁的匾額，是第二代王愛育醫師回太原診所執業時，原任職單位臺北帝大的贈禮。（攝影/陳建豪）

時空演變、物換星移，診所也逐漸埋沒在樓房間，成為菜市場一角靜默的風景。王仁榮醫師回憶，診所落成當初可是岡山市區最高，也是最華麗的建築之一。由於樓高醒目，高雄大空襲時，美國空軍便以診所和附近的岡山舊水塔作為座標參考點投放炸彈，也因為這個緣故，使診所逃過被炸毀的命運。

跨越被無數病友踩得光亮的門檻，保留日本時代風貌的太原診所，就像是把人帶往過去的時光機，灰色六角磨石子地磚刻劃著古老時光，王查某醫師開業時懸掛的太原診所木匾陳列堂前，而牆上黝黑堅實的「博愛為仁」匾額，則是民國36年臺北帝大送給王愛育醫師返鄉執業的贈禮。半開放木隔間與飄窗式的木作掛號櫃台，維持著日本時代診所格局，兩座雕飾精美的西洋柱支撐候診室，讓人遙想起往昔的風華歲月。

大門與木作隔間皆雕刻精美花紋，雖久經歲月卻不減風華。（攝影/陳建豪）

王仁榮醫師保留診所原貌，仍舊沿用著祖父流傳下來的診療床，父親傳承的桌椅，僅添購電腦設備，古蹟維持不易，然而有些磨損和使用痕跡的設備，反而蘊含更深刻的歷史氣息，時間在太原診所彷彿靜止，岡山百年風華與王家三代懸壺濟世的故事，仍在岡山老街中持續流傳。

太原診所

地址：高雄市岡山區民生街7號

本文作者:李定遠