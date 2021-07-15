知名作家吳淡如在臉書發文表示，已經收到中歐國際工商學院(瑞士分校)商學博士錄取通知書。這是全世界前三名的商學院，也是她的母校之一，去念經濟學博士更是她的願望。但因為學費要價不斐，特別到某個外商銀行想兌換瑞士法郎準備籌學費，行員主動建議可以考慮用「借」的，利率可以給到1％，這樣近100年利息才能追上本金。吳淡如感嘆長期通膨的時代看起來會在歐美不斷印鈔票之後，不知如何收尾，每年的通膨推估至少是3%、5％以上，大宗物資搞不好還會到10%，如果能夠借款1％，那麼借錢也等於賺錢。

通貨膨脹到底有多可怕？吳淡如在新書《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》指出，其實如果有通貨膨脹概念的話，你就會知道：如果你把錢放在定存，就是在賠錢！

●什麼是通貨膨脹呢？

經濟學上是指：在一段時間內經濟體價格水平的普遍上升。當總體價格水平上漲時，每個貨幣單位購買的商品和服務就會減少。簡單來說，就是過去可以用某個價格買到的商品或服務，會因為通貨膨脹的關係，需要更多的錢來購買。如果以平均3％的通貨膨脹來算的話，也就是今年100元可以買到的東西，明年可能就要103元才能買到，而去年只需要97元就可以買到。

一般來說，年平均通膨比率介於2至3％時，通常稱為良性通膨。但如果像之前辛巴威那樣，剛開始一條吐司只要100元，但過了幾個月後，一條吐司要100萬元，鈔票面額越來越大，那就是屬於惡性通膨，這種通貨膨脹是會導致國家財務破產。

但即便是良性通膨，也不可小覷其威力。假設你今天有100 萬存在銀行，假設一年期的定存利率是1％，而年平均通貨膨脹是3％，那麼會發生什麼事情呢？

一年後，你的銀行存款增加1 萬元，來到101 萬元；而原本去年100 萬可以買到的商品，會增加到103 萬元才能購買，這時候你的購買力會微幅下降，但你可能沒有什麼感覺。

十年後，你的銀行存款增加了10萬元左右，來到110萬元出頭；而原本十年前，100萬可以購買商品，會增加到13多萬元才能購買，這時候你的購買力會下降，開始很有感覺。

三十年後，如果利率不變，你的銀行存款總共可能只有305萬元左右，而原本三十年前100萬可以購買到的商品，可能會變成200至300萬元才能購買，此時你會驚慌：我的購買力怎麼大幅下降！

可是，太遲了！三十年前一碗乾麵才10到15元，現在一碗乾麵平均都要35元，翻漲了20到25 元，這就是通貨膨脹的結果！而台灣平均薪水增幅極低，大家都普遍變窮了！