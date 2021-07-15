有關公費新冠疫苗預約平台系統操作，民眾常見問題有哪些？CDC網站特別整理出問答集，供民眾參考如下：

●Q1：試辦期間若台灣本島地區民眾也進行意願登記，試辦期過後是否還需2次進行意願登記？

→A1：不需重新登記，意願登記只要登記過1次待接獲簡訊通知，即可於預約接種登記期間進行預約登記。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q2：意願登記成功後，符合資格會以簡訊通知，手機號碼輸入錯誤該如何修改？

→A2：手機輸入錯誤，於開放意願登記期間皆可重新修改。

●Q3：已施打第1劑，第2劑也可以先進行意願登記嗎？

→A3：可以，公費疫苗預約平台將於預約當期之施打期間結束後，隔日開放意願登記。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q4：可以重複進行意願登記嗎？

→A4：若已完成意願登記成功，再次登記則公費疫苗預約平台會顯示上一次意願登記結果供確認。

●Q5：如何查詢之前的意願登記結果？

→A5：請您直接點意願登記輸入身分驗證資料，公費疫苗預約平台會顯示上一次意願登記結果。

●Q6：使用意願登記查詢，出現「您符合預約資格，將暫停您『意願登記』登記功能。」的訊息？

→A6：此訊息表示您符合預約接種登記資格，需要等到當期之施打期間結束隔天，才可再次更改意願登記。若您未進行預約接種登記者，需等到該期預約接種登記時程結束後，才可再次更改意願登記。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q7：請問公費疫苗預約簡訊通知內容？

→A7：[COVID-19公費疫苗預約通知]您的登記序號：0000000000，請於0/0~0/0至本平台選擇接種站及時段，進行預約接種。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q8：公費疫苗預約平台有哪幾種身分認證方式？

→A8：公費疫苗預約平台（https://1922.gov.tw）有兩種方式：

1）健保卡＋註冊密碼

2）健保快易通APP＋驗證碼（無讀卡機請使用手機下載「健保快易通」）

●Q9：公費疫苗預約平台有哪幾種預約管道？

→A9：提供4種管道：

1）疫苗預約平台（https://1922.gov.tw）

2）健保快易通APP

3）攜帶健保卡前往藥局或各縣市衛生所預約

4）攜帶健保卡前往4大超商使用kiosk機預約

●Q10：手機誤植該如何修改？

→A10：請您點選取消預約後，重新進行預約接種登記。

●Q11：預約接種登記成功，忘記列印預約記錄該怎麼辦？

→A11：您可以利用簡易查詢功能，輸入身分證號、手機號碼後3碼及圖形驗證碼，即可查詢預約接種記錄，查詢後可利用列印功能列印預約記錄，也可使用手機拍照。

●Q12：系統可以查詢預約記錄嗎？

→A12：可以，您可以利用簡易查詢功能，輸入身分證號、手機號碼後3碼及圖形驗證碼，即可查詢預約接種記錄。

●Q13：請問選擇施打站要如何看到施打站詳細地址？

→A13：選擇施打站後，主畫面會顯示施打站詳細地址。

●Q14：為何選擇日期／時段卻出現「額滿」？

→A14：表示該日期／時段預約人數已額滿，請您改選擇其它日期／時段，謝謝！

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q15：已預約但發現日期／時段有誤，可以修改嗎？

→A15：當您預約成功後發現日期／時段有誤，可於當期開放預約期間內，於系統點選取消預約功能，取消疫苗預約後於開放預約期間內皆可重新預約。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

●Q16：已預約登記成功但忘記去施打疫苗，是否會再次發送簡訊提醒可再次預約登記？

→A16：系統會於每一輪意願登記截止後，發送簡訊給當期可預約接種的民眾，請您依簡訊通知於開放預約接種登記期間重新預約。

●Q17：可以選擇非意願登記之其它區域施打站嗎？

→A17：不行，僅能選擇意願登記時所選擇之區域，若想更改選擇其它區域，請於意願開放登記期間修改接種區域。