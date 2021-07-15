大谷翔平是193公分、95公斤的彪形大漢，但他不像大聯盟那些滿部鬍鬚的猛將，他長著一副乾淨的娃娃臉，還意外在日本前桌球國手福原愛的婚外情事件躺槍（福原愛的外遇對象被稱為「「橫濱大谷翔平」）。天使總教練麥登(Joe Maddon)認為大谷是個很友善的人，甚至形容「他是個甜心」。隊友卓奧特(Mike Trout)說：「我從沒看過大谷動怒。」

天使猛將沃許(Jared Walsh)開玩笑說大谷其實有一個地方贏過卓奧特，「我有一次看到4個女孩坐在我們巴士的外面啜泣，只是因為她們發現大谷也在車上而已。卓奧特雖然也是超大咖，但我從沒見過有女孩含淚在巴士外面等他。」

麥登稱讚大谷不僅球技好、人品更好，「卓奧特做人處世比他打棒球更加成功，我認為翔平也是一樣的。」

《洛杉磯時報》引述天使球員的看法，大谷的英語其實沒那麼差，無非是還沒到可以直接英語受訪的程度。沃許說：「如果換成我去日本打球，我的日語程度大概遠遠比不上大谷的英語程度，他甚至還會講幾個流行語。」

投手邦迪(Dylan Bundy)說：「大谷一向很友善也很輕鬆，他幾乎跟我們每個人都說過話。」雖然有語言藩籬，大谷還是有辦法與隊友混熟。例如天使第一棒佛萊徹(David Fletcher)，大谷經常與他在休息室大呼小叫一起打手遊。佛萊徹解釋是一款叫做「Clash Royale（部落衝突：皇室戰爭）」的對戰遊戲，並且大谷是很高竿的玩家。