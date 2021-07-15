世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）12日在簡報會上有關混打疫苗的發言。影片從30：43至33：10。

外媒12日報導，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）當天表示，混合施打不同廠牌的疫苗是「危險趨勢」，由於許多國家已經開始混打疫苗，她的發言引發軒然大波，不過她隨後發布推文澄清，強調是警告民眾「個人」不要自行決定混打疫苗，但是公衛機構如果根據現有數據，是可以決定要不要混打疫苗的。

包括路透社、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等外媒12日以「世衛警告不要混打新冠疫苗」等標題報導，世衛首席科學家斯瓦米納坦當天在新聞簡報會上建議民眾不要混合接種不同廠牌的疫苗，形容是「危險趨勢」，因為目前有關混打疫苗對健康影響的數據仍相當有限。

To clarify I warned against individuals mixing and matching vaccines on their own not against research studies that companies or research groups are doing. Mix and match studies are ongoing and we await data — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12 2021

路透社引述斯瓦米納坦的話指出：「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗，我們缺乏數據與證據」，「如果民眾開始決定何時及誰將接種第2、第3和第4劑疫苗時，將會讓國家陷入混亂。」

這則報導引發各國關注，因為包括加拿大、泰國等都已經宣布、甚至讓民眾開始混合接種疫苗，當地民眾也對斯瓦米納坦的發言感到相當困惑，迫使加拿大政府隨後為自己的混打政策辯護。

加拿大網路媒體「Daily Hive」報導，加拿大衛生署（Health Canada）13日發布聲明強調，混打疫苗不是新概念，當疫苗供應或公衛計畫發生變動時，就會使用不同廠商的類似疫苗，包括流感、A型肝炎等都有類似經驗。

斯瓦米納坦13日也在推特轉貼路透社的報導，並且發布推文強調自己指的是「個人」不該自行決定混打疫苗，她的澄清內容如下：「個人不該自行決定，但是如果基於現有數據，公衛機關可以決定（混打疫苗）。混打不同疫苗的研究數據尚待出爐，免疫原性及安全性都還需要評估。」

Individuals should not decide for themselves public health agencies can based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12 2021

路透社後續也更新原文，補入斯瓦米納坦的澄清內容，並且改標成「世衛警告個人不要混打疫苗」。

不過在此之前，路透社等外媒已經被其他媒體及專家批評「誤導」。

加拿大廣播公司（CBC）13日發布專文說明整件事的來龍去脈，文章指出當天斯瓦米納坦實際上是在回應一名記者詢問是否有必要追加第3劑疫苗的提問，斯瓦米納坦的回答相當長，從追打疫苗談到混打疫苗。

Here is what WHO Chief Scientist @doctorsoumya said about mixing and matching #COVID19 vaccine doses at the media briefing on 12 July 2021 ⬇️ pic.twitter.com/6a9Ei93XPv — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 14 2021

仔細聆聽簡報會影片，她開頭就表示，「現在有個趨勢，就是有足夠疫苗的國家，民眾開始主動考慮是否要額外多打疫苗，也有人開始考慮混打疫苗，我們也收到很多人詢問，說他們打完疫苗後第2劑想接種另一支疫苗。」

「所以這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗，我們缺乏數據與證據，關於混打疫苗，資料很有限，現在有研究正在進行，我們還在等待（結果），也許會是很好的方向，但是現階段我們只有先打AZ再打BNT疫苗的數據。」

「所以如果民眾開始決定何時及誰將接種第2、第3和第4劑疫苗時，將會讓國家陷入混亂。」

斯瓦米納坦接著專注談論追打疫苗，呼籲應該優先提供COVAX疫苗，將疫苗分配給第一線醫護人員還沒接種的國家。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）血液學副教授帕依（Menaka Pai）也發布推文批評外媒標題「誤導」，強調斯瓦米納坦是警告民眾「個人」不要在公衛法規之外花錢打疫苗，「她並沒有說個別國家的疫苗政策是危險的。」

This headline is misleading. @doctorsoumya from @WHO warned against individuals "vaccine shopping" outside of public health regulations (and in some cases getting 3rd 4th doses on their own). She did NOT say that individual countries' vaccine policies were "dangerous." 1/3 https://t.co/IgWn6dlwiu — Menaka Pai MSc MD FRCPC (@MPaiMD) July 12 2021