航運股周三再度淪為空方箭靶，連日來火燒連環船，貨櫃三雄遭奪命追殺，股價砍到見骨，這波高點回檔，近7個交易日平均跌幅逾34%，若兇猛跌勢不止，恐出現融資斷頭賣壓，不少散戶們、水手們哀號：「到底殺完了沒？」法人指出，外資趁低檔回補貨櫃三雄，跌到這裡底部差不多已浮現，手中有船票的散戶不要砍在阿呆谷，今天或有機會反彈，融券做空的投資人要留意。

航運類股指數14日暴跌近6%，雖然個股殺聲隆隆，但成交比重占大盤仍高達4成，短線貨櫃三雄等指標股跌幅已超過3成，且股價均摜破月線，長榮昨率先亮燈跌停，收在148.5元；陽明股價重挫逾7%，收在163元；萬海拉尾盤跌幅收斂，終場下跌近2%，收在253.5元。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，長榮因二度列入處置被20分鐘分盤交易，是這波殺盤元兇，股價表現最弱勢，不過近期融資大減近8萬張之後，外資連三天低檔回補，代表長榮的投資價值已浮現，手上有持股的投資人別再殺低了，長榮今年每股獲利逾30元，本益比不到5倍，基本面仍相當好，今天或有機會反彈。

黃冠華也觀察到，萬海、陽明昨日已經有買盤進駐，尤其陽明已跌破現金增資訂價每股182元，由於這一兩天要完成認購，本周股價應該會重返182元之上，所以現階段不是一個好賣點，投資人反而可分批進場承接，等待下一波反攻行情。

另有法人認為，航運資金退潮，獲利了結賣壓大，未出現價穩量縮的止跌訊號前，均不建議逢低布局。

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