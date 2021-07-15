家家有本難念的經，許多問題不是外人能夠介入的。一名男網友就分享自己的人生歷程，大嘆父母沉迷於簽賭而破產跑路，甚至在一次黑道上門討債過程中，帶頭大哥聽到他一句話，直接賞了父母一巴掌，也讓不少網友不捨留言打氣。

男網友在《Dcard》上PO文「階級複製真的很難改變」，表示自己小時候是小康家庭，父母事業有成，在寸土寸金的台北市有自己的住家、店面，但父母交友不慎，沾染簽賭習慣，最後輸到破產跑路，只能淪落到夜市擺攤，而自己從小學三年級開始，一放學就必須幫忙招攬客人，打理生意，回家已經半夜12點。

原PO表示，別人經歷過的童年他都沒有，弟弟運氣好被親戚收養，自己原本也可以被收養，卻被爸媽以「他離開誰來招呼客人」為由拒絕，也因為這樣，在學校始終無法融入團體，就這樣度過整個求學生涯。

原PO說，還記得高三時放學回家，遇到黑道集團上門討債，他在萬念俱灰下，忍不住跟對方說「拜託把我爸媽活埋了吧，賭到破產，我從小學就幫忙工作到11點，至今他們依然不知戒賭」，帶頭大哥聽到後，當場脫下皮鞋，甩了父母一巴掌，怒嗆「這是幫你們兒子打的，沒看過這麼混帳的雙親」，爸媽從此終於不再簽賭，但依然會打牌、打麻將。

「交過幾個女友，看到我家環境全都嚇跑了」，原PO大嘆現在對愛情早已死心，只想補回童年，因此下班後就是打電玩、看漫畫，此時父母竟然又嫌「長那麼矮已經很對不起我們了，還整天宅在家，要怎麼結婚生子」，氣得他當場翻臉，反嗆父母「我從小學開始一天只睡4小時，長的矮誰害的，以後再抱怨一句，我就把你們怎麼當父母的登報公開示眾，你們根本不配領我一個月5萬孝親費」。

原PO直言「階級複製真的很難改變」，雖然自己出來創業脫貧，但因為從小與眾不同、被父母當賺錢工具的生活型態，直到現在他沒有朋友，只有員工、客戶和廠商，因為根本不知道怎麼正常跟人聊天，還曾因此去看過精神科，自嘲「我是住在地球卻活在火星的怪胎」。

不少網友紛紛留言打氣：「真的辛苦了」、「支持你棄養爸媽，他們根本不配」、「能理解你的心情」、「以為階級複製是你也沉淪簽賭，好險你沒有」、「5萬，給他們500都嫌多」、「這種環境可以撐到出來創業賺錢，你已經很棒了」、「加油，你就是打破階級複製的最好例子」、「看完雞皮疙瘩，原來真有這種父母」。