傳聞了許多年之後，在中國的高度期待與極力推銷下，巴基斯坦終於打算使用中國製造的殲-10C戰機。巴國引進殲-10C雖然不見得有足夠能力對抗印度飆風戰機，但士氣上具有鼓舞作用，加上也沒有其他更好的選擇，性能上與飆風有些相似的殲-10C，還能做為對抗演練之用。而受益最大的則是中國，此案可能是大陸此款新式戰機出口首單，具有軍事工業里程碑的意義。而讓巴國空軍駕殲10C在印巴戰場上對印度飆風戰機建功，則是中國不計一切提供殲-10C給巴國的主要目的。

目前傳聞是巴國將獲得36架殲-10C，雖然數目有限，但卻可能是殲-10C首次出口。殲-10C從服役之初即已飽受大陸各界期望，許多年前即已巴望著與中國關係最「鐵」的巴基斯場購入，雖然傳聞年年有，但始終未能成交。甚至在2014與2016年巴國購買美國F-16受阻後，被中國視為推銷殲-10C良機，最後還是沒有成交，「巴鐵」在多種考量下，2次都選擇了二手F-16。此事曾經讓大陸的專家與軍迷們頗為失望，但自此之後，只要印度與巴基斯坦邊界發生磨擦，中國就會傳出可能售予巴國殲-10C的消息。

巴基斯坦有一百多架F-16，是該國空軍主力，但近年對美續購受阻，轉向中東國家購買二手F-16。圖為巴基斯坦F-16。（圖／網路）

不過，傳言這麼多次，這次算是比較有譜的一次。巴基斯坦智庫戰略與國際事務研究所（HSIA）甚至發出消息指稱雙方已簽訂合約，預計年底前開始供貨，總數為36架。雖然兩國官方皆未予證實，但多日以來也未加以否認。該智庫還表示，採購殲-10C主要是應對印度空軍採購36架法製飆風(Rafale)戰機的威脅。

這次的交易可能成真，除了中國多年來極力推銷與大環境的影響之外，這一年多來2場演習的結果功不可沒。一次是中巴在去年底在巴國南部靠近與印度邊境博拉里（Bholari）空軍基地舉行的「雄鷹-IX」聯合演習，中共空軍派遣4架殲-10C參加，與巴國空軍JF-17雷電（與中國合作製造，中方稱「梟龍」）戰機對抗演練，給巴國飛行員留下深刻印象。演習結束後，中方也很慷慨地將4架殲-10C現地移交給巴國空軍進行測試。從事後巴國媒體與網上消息看來，此舉造成的宣傳效應非常良好。

傳出引進殲-10C的印度智庫表示，採購殲-10C主要是應對印度空軍採購36架法製飆風戰機(圖)的威脅。（圖／網路）

另一場演習則是在土耳其主導的「安納托利亞之鷹2021」聯合演習中，這次演習參與者更多，包括土耳其、北約、卡達、亞塞拜然、巴基斯坦，另外還有包括日本在內近20個國家派出觀察員。演習中巴基斯坦的JF-17雷電曾與卡達空軍的飆風戰機對抗，巴國雷電性能雖較落後，但能以戰術技巧騙過卡達飆風並取得近戰契機，再利用雷電輕巧靈活與飛行員駕駛技術獲得6:2的勝績。此一戰果亦被國際媒體與網民熱烈議論。

中共空軍派遣4架殲-10C參加「雄鷹-IX」聯合演習，與巴國空軍對抗演練，演習結束後還將4架殲-10C現地移交給巴國空軍進行測試。巴國空軍曾多次以殲-10C模擬飆風戰機進行對抗演練。（圖／中國軍網）

這次演習是巴國空軍首次面對飆風戰機，對其性能也有了更多的了解。先前對於宿敵印度空軍36架飆風所構成的壓力益發明顯。印度空軍一向在機群上有壓倒性規模，目前新獲得的飆風，更是多年以來首次擁有對巴基斯坦有較大優勢的空中力量，這對一向靠飛行員技術維持均勢的巴國空軍來說是極大的壓力。雖然殲-10C各項性能數據與飆風還有些差距，但先前巴國空軍曾多次以殲-10C模擬飆風進行對抗演練，例如今年1月中巴兩國在沙欣-9聯合演習中，中國殲-10C和殲-11B戰鬥機分別模擬印度飆風和蘇-30戰機進行了空戰演習，而這次安納托利亞之鷹2021則與真實的飆風戰機演習進行戰術驗證，甚至還取得勝績，這很可能是巴國決定進口殲-10C的原因。

不過，巴國智庫消息提到36架殲-10C的交易時沒有指出價格，而且是用巴國「獲得」而非「購買」的用辭，很可能並非一般形態的軍火交易，而是以商品或其他資源進行等價交換，這些內容短期可能不會公布。中國對巴國出口殲-10C的計價方式，今年稍早曾有美國智庫詹姆斯頓基金會傳出，當時的消息指稱巴國空軍可能採購36架殲-10C，合同價值14億美元。如此殲-10C給巴國的單價不到4000萬美元，算是極為優惠的價格，相較成都飛機公司出口給智利的梟龍戰機Block3報價5000萬美元，殲-10C出口首單的售價確實極為實惠，這也是為何真實價格可能不會對外公布的原因。

巴國引進若引進大陸殲-10C，將是大陸此款新式戰機出口首單，具有軍事工業里程碑的意義。（圖／解放軍報）

若純就殲-10C的性能來說，用來對抗飆風仍會有些差距，必須要用更精巧的戰術來彌補。如果有了可模擬的演練對象，巴國空軍在對抗印度飆風時，在以往的技術與戰術優勢中仍可尋出一條致勝之道。至少在這段尋求對印度飆風戰機的應戰之道上，巴國空軍顯然比先前有更強大的信心。而中國極力外推銷的殲-10C在這筆具有里程碑意義的交易之外，如果巴軍在實戰中能以殲-10C對抗飆風，那就更不只是巴國士氣大振，中國的殲-10C戰機也同時揚眉吐氣，成為炙手可熱的搶手貨。這樣的效應，或許正是中國不計一切將殲-10C送進巴基斯坦的最重要原因。