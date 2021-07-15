四川汶川14日深夜規模4.8地震 成都等地有感！可能還是2008年餘震 04:442021/07/15 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月14日23時36分在四川阿壩州汶川縣附近發生芮氏規模4.8地震。（圖取自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！中國地震台測定，7月14日23時36分在四川阿壩州汶川縣附近發生芮氏規模4.8地震，震央位於北緯30.97度，東經103.50度，震源深度15公里。 據報導，這起地震造成都江堰震感強烈，成都、德陽、樂山等地震感明顯，汶川縣城的居民反應縣城震感不強。 據專業人士分析，震央在龍門山主斷裂帶（映秀-北川斷裂帶）上，距離2008年汶川大地震震央很近，也仍然處在後續應力釋放區，可能屬於一次較大的餘震。 墾丁大街明晚試營運 今防疫預演 台南仿古船難修復 民代促火化給鄭成功 #汶川 #地震 #震感 #14日 #2008年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 04:102021/07/15 財經要聞 桃觀光工廠 復業推優惠 苗栗特色館 整修再出發 04:102021/07/15 地方新聞 為第一次「習拜會」鋪路… 美副國務卿雪蔓傳７月底訪中 04:102021/07/15 財經要聞 台中停辦教師甄選 彰化持續未開缺 04:102021/07/15 地方新聞 ØZI吳卓源曬親暱照 粉絲狂喊在一起 04:102021/07/15 娛樂新聞 中H1晶片投融資 衝贏2020全年 04:102021/07/15 全球財經 大陸碳排放權市場 7月16日上線交易 04:102021/07/15 焦點新聞 民間投資和出口強勁加持 渣打台綜院 上調台灣GDP成長 04:102021/07/15 財經要聞 梅克爾畢旅訪美 化解歧見 04:102021/07/15 話題觀察 香港書展登場 打過疫苗免費入場 04:102021/07/15 焦點新聞 社評／抓住和平的最後機會 04:102021/07/15 焦點新聞 兩岸熱門新聞 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 大陸轉向不卡台灣買疫苗？ 國台辦斥：民進黨當局汙蔑栽贓推卸責任 - 兩岸 印度飆風戰機可制陸？外媒：制巴基斯坦都要等幾年 - 兩岸 蘇州飯店坍塌前1小時 男因不堪電鑽噪音提前退房躲死劫 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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