地牛翻身！中國地震台測定，7月14日23時36分在四川阿壩州汶川縣附近發生芮氏規模4.8地震，震央位於北緯30.97度，東經103.50度，震源深度15公里。

據報導，這起地震造成都江堰震感強烈，成都、德陽、樂山等地震感明顯，汶川縣城的居民反應縣城震感不強。

據專業人士分析，震央在龍門山主斷裂帶（映秀-北川斷裂帶）上，距離2008年汶川大地震震央很近，也仍然處在後續應力釋放區，可能屬於一次較大的餘震。