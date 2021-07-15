外型酷炫、線條前衛的頂級公路豪車「雷神坦克」，今年2月登陸台灣，代理商臉書官網6月初卻突然在公告結束總代理，讓外界看得霧煞煞。投訴人A男向本刊爆料「整件事是騙局」，身兼房仲的小韓（32歲）是雷神坦克總代理，A男原本下訂1輛，後來2人鬧翻而作罷，某天A男與車友聊起此事，竟發現許多富商下訂此輛「買來不能開」的雷神坦克，至少5人受害。

Ａ男透露，他因為買房結識小韓，還委託小韓找工班裝潢新家，「去年9月間，小韓告訴我，他代理了雷神坦克，準備進駐台中，他除了保證領牌絕對沒問題，還說去年12月底沒有交車的話，就會賠償訂金的一半。我和另1個車友商量後，決定各訂1輛，打算開票支4百萬元訂金。」

「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」在臉書上特意PO出開箱影片，讓人覺得真的可以領到車，以招攬客人下訂。（圖／翻攝自雷神坦克臉書）

「我交出支票前，就出現一連串狀況，小韓不但把工班調去施作車輛展示間，導致我的新家裝潢嚴重落後，連交車時間也一變再變。」A男表示，他因此開始懷疑小韓做生意不老實，遂表明得先完成新屋裝潢工程，才願意下訂買車，然而，小韓卻遲遲不處理裝潢問題，2人不歡而散。

除了自己差點掉入小韓的陷阱，A男的車友B男也險些入甕。「他們（Ｂ男）家族事業龐大，有天小韓攀到關係，拿著型錄上門推銷雷神坦克，吹噓『全台僅此1輛』，長輩一聽到車身和車窗能夠全部防彈，相當心動，原本打算支付4百萬元訂金，還好最後沒入手。」

關於遭指控吸金詐騙一事，本刊記者致電求證小韓但手機未開機，小韓開設的房仲公司1名自稱小韓助理的陳男表示，小韓不在，會幫忙傳達聯繫。陳男也代小韓澄清，表示一切都是另名合夥人謝男在亂搞，將透過法律途徑討公道，其他不願多說。截至截稿前，仍未接獲小韓回電。

外型粗獷酷炫的雷神坦克，擁有防彈玻璃、防爆輪胎和紅外線夜視設備等配備，一段遭長槍掃射的影片讓車迷津津樂道。（圖／翻攝自雷神坦克官網）

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