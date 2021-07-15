代理販售千萬豪車「雷神坦克」，台灣代理商「阿布達比公司」以1個月38萬元租下台中七期黃金店面，展間有1、2樓，裝潢得相當氣派豪華，鎖定層峰富商推銷；弔詭的是，該公司資本額僅10萬元，且登記在1出租套房內。1名超跑玩家A男投訴，代理商負責人小韓（32歲）和謝男聯手設下「雷神坦克」騙局，明知該車輪拱過高不符台灣法令，監理機關驗車不合格、無法申請車牌、上路，卻故意矇騙消費者，用「一輛車到處騙訂金」。

本刊調查，雷神坦克台灣代理商「阿布達比國際股份有限公司」的資本額僅有10萬元，前身是「皇家公主禮車公司」（去年11月24日更名），今年6月1日起停業。此外，臉書社團「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」6月8日突然宣布「因國內外疫情嚴峻並未減緩，阿布達比國際股份有限公司已終止與美國Rezvani的合作關係，且迄今亦未收受任何買Rezvani車輛的訂金，請各位好朋友們要遵守防疫規範，注意自己身體健康。」業者簡簡單單的「告別式」，留下一堆待解謎團。

今年6月7號，雷神坦克官網突然宣布終止代理，還因此上了新聞。（圖／翻攝自《自由時報》汽車頻道）

Ａ男透露，他因為買房結識小韓，還委託他裝潢新家，「去年9月間，小韓告訴我，他代理了雷神坦克，準備進駐台中，他除了保證領牌絕對沒問題，還說去年12月底沒有交車的話，就會賠償訂金的一半。我和另一個車友商量後，決定各訂1輛，打算開票支付4百萬元訂金。」

「我交出支票前，就出現一連串狀況，小韓不但把工班調去施作車輛展示間，導致我的新家裝潢嚴重落後，連交車時間也一變再變。」A男表示，他因此開始懷疑小韓做生意不老實，遂表明得先完成新屋裝潢工程，才願意下訂買車，然而，兩人因此不歡而散。

Ａ男說，他一看到臉書社團「Rezvani Taiwan雷神台灣總代理」的「再見宣言」，立刻覺得事有蹊蹺，於是扮起柯南深入調查；據他所知，至少已有5人付了購車訂金，但目前尚未提告求償。「我後來才知道，雷神坦克的輪拱過高、過凸，根據台灣法規，驗車絕對無法過關，怎麼可能領到牌、開上路？小韓根本就是在唬爛。」

關於遭指控吸金詐騙一事，本刊記者致電求證小韓但手機未開機，小韓開設的房仲公司1名自稱小韓助理的陳男表示，小韓不在，會幫忙傳達聯繫。陳男也代小韓澄清，表示一切都是另名合夥人謝男在亂搞，將透過法律途徑討公道，其他不願多說。截至截稿前，仍未接獲小韓回電。

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