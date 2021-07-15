豪車「雷神坦克」配備總統級維安，防彈、防爆、紅外線夜視等裝置，不但受到許多國外紅星喜愛，還曾出現在電影「MIB星際戰警：跨國行動」一片中，不過，該車引進台灣卻爆出詐騙疑雲。其實，雷神坦克的台灣代理商小韓是名房仲，他靠房地產致富，也投資禮車公司，曾打造7公尺加長型凱迪拉克「台灣唯一夜店把妹神車」，此外，小韓在社群媒體上經秀出一身潮牌、各式名車等，作風高調。

本刊調查，自稱代理雷神坦克的小韓常以「小韓哥哥」、「財富導師」等名號在外走跳，自稱奮鬥7年就賺到人生第1桶金，目前除了擁有房仲公司，還布局禮車租賃等投資。為了擠進富豪圈，他買下1輛二手藍寶堅尼跑車（Lamborghini），四處打探參與專屬藍寶堅尼車友的聚會，積極結識金字塔頂端的大老闆、富二代；他也會透過辦趴自抬身價，廣邀好野朋友參加，積極牽線攀關係。

小韓另有投資禮車租賃，將一輛長約7公尺的加長型凱迪拉克禮車，黏上紅色貼皮，十分顯眼，還曾聘請辣妹宣傳。（圖／翻攝自禮車公司官方IG）

此外，小韓還曾將1輛車長約7公尺的加長型凱迪拉克禮車內裝，打造成夜店風，宣稱「台灣唯一夜店把妹神車」，他因此登上媒體，受訪時開心表示「大哥接風有接過，接退伍的……。」去年該禮車全車貼皮貼成鮮紅色，搭配潮牌Supreme的Logo，再度成功炒作話題。

不僅利用跑車、禮車「自我鑲金」，小韓還經常在IG和FB上，秀出浮誇生活，足跡遍布阿拉伯半島、捷克布拉格和維也納，也到過法國巴黎跨年，當時他一度搭乘螢光綠的藍寶堅尼跑車遊車河，還在巴黎街頭拍下「仆街照」，身旁卻是好幾個名牌袋，炫富意味濃厚。

至於小韓的拍檔謝男，在超跑界也相當知名，有傷害前科的他，曾與「超跑武鬥派掌門人」鄧超鴻牽扯一起業務侵占案。巧的是，鄧超鴻前年也因涉嫌「一車多賣」詐騙22名被害人、吸金上億元，遭到檢方起訴。

關於遭指控吸金詐騙一事，本刊記者致電求證小韓但手機未開機，小韓開設的房仲公司1名自稱小韓助理的陳男表示，小韓不在，會幫忙傳達聯繫。陳男也代小韓澄清，表示一切都是另名合夥人謝男在亂搞，將透過法律途徑討公道，其他不願多說。截至截稿前，仍未接獲小韓回電。

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