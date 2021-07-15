警方將等吳嫌酒醒後，進一步調查釐清相關案情。（陳世宗攝）

52歲賴男與36歲吳男兩人都從事物流業，14日深夜在派工休息處休憩時飲酒，不知何故？兩人爆發肢體衝突，賴男遭吳男持水果刀刺殺，全身刀傷濺血送醫不治；轄區西屯派出所獲報到場時，吳男還拿著刀子與警方對峙，遭到警方制伏帶回派出所偵辦，全案正由警方進一步調查釐清相關案情中。

警方指出，台中市西屯區一處人力派工休息處，於昨天深夜發生一起物流業的外包人員，疑因酒後鬥毆殺人命案。死者賴男，身上有多處利刃的刀傷，被送往醫院救治時，已無呼吸心跳；經院方搶救後，仍傷重不治。

警方表示，吳男涉嫌持刀殺人，當警方抵達時，竟然還持拿著水果刀與警方對峙，遭到警方合力將其合力壓制；吳男還不停大聲吼叫喊「救命啊、救命啊」，研判疑似因酒後滋事，警方將吳男帶回警局偵辦；命案現場滿地玻璃碎片，警方拉起封鎖線進行採證。

警方初步調查，52歲賴男與36歲吳男，兩人都從事物流業外包人員，因休息空檔時間才回到休憩處休息；賴男在今天凌晨須再上班，因為未到班同事才知道發生鬥毆事情。全案將等吳嫌酒醒後，今天進一步釐清相關案情。

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