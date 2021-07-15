加拿大央行維持利率不變 縮減每周購債規模 07:342021/07/15 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大央行周三（14日）召開決策會議，雖然維持基準利率於歷史低點不變，但在同時卻削減每周債券購買規模。 該央行一如外界預期，宣布維持關鍵隔夜利率於0.25％不變，不過它卻縮減債券購買規模，從每周30億加元降至20億歐元。 它在聲明中指出，這項資產計畫調整意味加國經濟持續邁向復甦，促使央行對其經濟前景也日趨感到樂觀。雖然近來疫情升溫再度減緩加國經濟，不過央行認為疫情對其經濟造成的風險已在大幅降低，因此第三季成長動能預料將可加速。 歐洲央行正式啟動數位歐元計畫 鮑爾證詞放鴿聲 道指早盤漲逾百點 標普再登高 #加拿大央行 #縮減 #不變 #債券 #購買 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情重創經濟 全球政府債務 二戰以來新高 04:102021/07/14 財經要聞 紐西蘭央行意外宣布停止購債 紐元勁升 12:512021/07/14 財經 Fed官員：縮債的時機未到 04:102021/07/14 財經要聞 權證交易人看過來 證交所2點提醒 11:522021/07/14 財經 通膨緩步升溫 花旗估FED明年初升息 13:532021/07/14 財經 學霸吳淡如錄取名校攻讀博士 籌學費大嘆驚人通膨警訊 05:232021/07/15 健康 鮑爾續唱鴿 道瓊創新高 04:102021/07/15 財經要聞 迎戰下半年 投資看五大重點 13:432021/07/14 財經 《國際金融》績優股鈍化通膨利空 歐股近收平 10:022021/07/14 財經 2年期定存單得標利率0.252％ 10個月新高 13:512021/07/14 財經 通膨狂升市場要崩了？女股神驚洩這件事更恐怖 13:252021/07/14 財經 財經熱門新聞 通膨數據狂飆 鮑爾1句話讓華爾街炸鍋 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 陽明詢圈現增 掀棄購潮？ - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》陽明殺破182元現增價 一掛券商剉咧等 最慘結果曝 - 財經 折價擴大，現認現賠… 券商恐硬著頭皮吃下餘額 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。