加拿大央行周三（14日）召開決策會議，雖然維持基準利率於歷史低點不變，但在同時卻削減每周債券購買規模。

該央行一如外界預期，宣布維持關鍵隔夜利率於0.25％不變，不過它卻縮減債券購買規模，從每周30億加元降至20億歐元。

它在聲明中指出，這項資產計畫調整意味加國經濟持續邁向復甦，促使央行對其經濟前景也日趨感到樂觀。雖然近來疫情升溫再度減緩加國經濟，不過央行認為疫情對其經濟造成的風險已在大幅降低，因此第三季成長動能預料將可加速。