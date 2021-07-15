歐洲央行（ECB）表示，基於愈來愈多民眾不再使用現金，它將正式啟動數位歐元計畫。不過該央行也強調，從研發到實際運用至少要花四年時間。

歐洲央行總裁拉加德發布聲明指出，在總結數月的調查與實驗結果，讓央行決定將繼續推進數位歐元計劃。她強調這項計畫的目標，在於確保生活於數位時代的民眾與企業，能持續擁有獲得安全數位貨幣的管道。

拉加德還補充，雖然數位歐元讓消費者可進行電子支付，不用再隨身攜帶鈔票或硬幣等，但這不意味實體現金將被取代。