歐洲央行正式啟動數位歐元計畫 07:342021/07/15 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）表示，基於愈來愈多民眾不再使用現金，它將正式啟動數位歐元計畫。不過該央行也強調，從研發到實際運用至少要花四年時間。 歐洲央行總裁拉加德發布聲明指出，在總結數月的調查與實驗結果，讓央行決定將繼續推進數位歐元計劃。她強調這項計畫的目標，在於確保生活於數位時代的民眾與企業，能持續擁有獲得安全數位貨幣的管道。 拉加德還補充，雖然數位歐元讓消費者可進行電子支付，不用再隨身攜帶鈔票或硬幣等，但這不意味實體現金將被取代。 福斯電動車銷售占比 2030年拚過半 《基金》國際賽事起跑 運動休閒概念股動起來 #數位歐元 #歐洲央行 #現金 #強調 #拉加德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海銀H1營收193億 歷史次高 04:102021/07/14 金融．稅務 紐西蘭央行意外宣布停止購債 紐元勁升 12:512021/07/14 財經 《金融》美國經濟復甦蓄勢 H2消費暢旺可期 14:512021/07/14 財經 數位轉型 產業資料服務化萌芽 04:102021/07/14 焦點要聞 歐國盃》賽會最佳11人出爐 義大利5員C羅遺憾落榜 08:012021/07/14 體育 《國際金融》績優股鈍化通膨利空 歐股近收平 10:022021/07/14 財經 美電動車產量 遙遙落後歐、中 04:102021/07/15 全球財經 《國際金融》歐股早盤回落 旅遊股好鬱卒 16:162021/07/14 財經 郭董鄰居砸7.86億 一口氣買2戶「冠德信義」 15:492021/07/14 房市新訊 福斯公開最新電動化戰略：2030 年電動車要佔銷量 50％、SSP 平台新車 2026 年推出 17:162021/07/14 汽車情報-汽車新聞 與法國兄弟截然不同的新復古設計，Opel／Vauxhall Astra 大改款正式發表 11:082021/07/14 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 折價擴大，現認現賠… 券商恐硬著頭皮吃下餘額 - 財經要聞 - 工商時報 陽明詢圈現增 掀棄購潮？ - 財經要聞 - 工商時報 貨櫃海運價 今年第16度調漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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