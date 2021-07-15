新冠疫苗大規模接種中，卻有長輩群組不斷流傳「疫苗打右手」消息，且相當堅持，讓許多醫護人員納悶，一問才知道「右手離心臟遠，比較不會有心肌炎等副作用」，當場哭笑不得。醫師陳志金回覆一句話，獲得網友高度認同。

「腳趾頭距離心臟最遠，然後呢？」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書粉絲專頁「Icu醫生陳志金」PO文，無奈地點出這個邏輯問題。他認為，若以離心臟遠近來決定疫苗施打位置，那全身上下「就屬腳趾頭距離心臟最遠了」。

陳志金說，許多媒體常在疫情記者會上提出令人啼笑皆非的問題，他很佩服指揮中心的修練，可以每一天心平氣和回答各種問題，「或者，不是問題」。

網友也接力留言，「其實打在別人身上，離自己最遠」、「長輩可以打在腳上，不僅不用擔心對心臟的副作用，腳麻了也不會出去趴趴走」。網友建議，應以慣用手來決定疫苗施打位置，如右撇子就別打右手，因為副作用可能最明顯，會影響生活作息。