今天職業足球隊巴黎聖日耳曼又傳出了重磅簽約，那就是他們簽下了本季歐國盃MVP，也就是義大利門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)，此舉可說是一大補強，加上之前簽下的維納爾杜姆(Georginio Wijnaldum)、哈基米(Achraf Hakimi)、拉莫斯(Sergio Ramos)，這已經是第四筆超大補強。

🚨 OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma has joined PSG on a five-year contract! 🇮🇹 pic.twitter.com/C5x6X92fzS — Goal (@goal) July 14 2021

巴黎本季十分有決心，先是與隊上大將內馬(Neymar)成功續約，接下來則是進行一大串補強，當然此舉也是為了讓另一位巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)能願意留在隊上，不過據近日報導指出他留隊的機會漸漸變小，有可能會轉投皇家馬德里，但剛來到隊上的拉莫斯信心喊話，直言希望他能留隊。

而今年才22歲的義大利門將多納魯馬離開了老東家AC米蘭，加入巴黎豪華奪冠列車，據報導雙方將簽約至2026年，稅後年薪達到1200萬歐元，目前巴黎一下擁有兩位頂級門將，要讓納瓦斯(Keylor Navas)還是多納魯馬擔任先發主力是個甜蜜的煩惱，但手握高薪的歐國盃MVP可能不會甘心坐板凳。

如此一來巴黎擁有問鼎歐冠的超強陣容，先撇除姆巴佩，維納爾杜姆、哈基米、拉莫斯、納瓦斯、內馬、迪馬利亞(Angel Di Maria)，一字排開陣容相當豪華，具有超強的即戰力，若姆巴佩能選擇繼續留隊，巴黎稱霸聯賽和歐冠的可能性非常大，就看接下來巴黎如何與姆巴佩做最後的談判。

新來的多納魯馬生涯為AC米蘭出戰251場，失265球，但有88場保持不失球，過去一個賽季他多次以隊長身份出戰，最後隨AC米蘭拿到義甲聯賽亞軍的好成績，而在今年歐國盃他效力義大利，身為主力門將他一路幫球隊擋下不少球，最終也憑藉好身手率義大利拿下冠軍，並奪得歐國盃MVP的獎項。