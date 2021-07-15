行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。無黨籍立委高金素梅質疑，6月18日立法院再度追加了267億的疫苗採購預算，政府何不將這267億委託台積電、永齡基金會一起採購BNT疫苗？如此可拿到3670萬劑 BNT疫苗，一舉解決疫苗問題。高金直言：「是智商不足？是算計太深？還是我太天真？」

高金素梅14日在臉書發文表示，6月18日立法院通過防疫紓困特別預算2600億，其中新增採購疫苗267億。當天，總統蔡英文會見鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音，正式授權民間採購捐贈疫苗。

高金素梅坦言：「我很納悶，政府為何不將267億委託郭董ㄧ起採購BNT疫苗？」高金指出，按台積電、鴻海／永齡基金會採購的價格，267億可買到2670萬劑 BNT疫苗，加上台積電、鴻海／永齡基金會採購捐贈的1000萬劑，官民合作可以拿到3670萬劑 BNT疫苗，缺疫苗的問題，一舉解決。高金疑惑道：「政府為什麼不這麼做？是智商不足？是算計太深？還是我太天真？」

此文發出不到1日，即獲得超過1萬個讚、超過460則留言與超過750次分享。網友紛紛回應：「套句林全講的，疫苗的水太深了」、「一次買齊了，那不是白護航國產疫苗！也沒油水可撈了」、「當然是算計太深啊！原來事事推給馬總統！現在自己無能樣樣都怪老共！」「委員在意的是人民的性命，他們在意的是標籤跟台灣地區」、「疫苗都是人家送的，疫苗的預算到底用在哪裡？」