台南1名人妻小芳（化名）2019年底與另名已婚男子發生外遇，交往5個月內發現41次性行為，2人還在訊息中自嘲「都是第1次當小王、小三」；小芳丈夫事後發現2人親密訊息內容崩潰決定離婚，並向小王求償120萬，法院考量小芳坦承一切犯行，但外遇男從未出庭或具狀辯護，判小王需賠償20萬。

判決書指出，小芳結婚後仍與1名已婚人夫發展婚外情，2人僅交往5個月發生高達41次性關係，而小芳的丈夫在2020年4月發現被戴綠帽，最後無法接受，在忍受2個月後提出離婚，並向小王求償120萬；小芳則在法庭上坦承，她與小王在2019年11月開始交往，並在台南、高雄等地旅館發生過關係，甚至曾在安平漁光島的防風林內「車震」1次。

小芳在通訊軟體中曾對外遇男子說「自己是第1次當小三」，對方也說是第1次當小王，小芳說「你如果1次愛很多人，我可以退出情人的關係，你要幫助我的事業就好」，但後來又改口說對方是很專情的射手座，後來她的丈夫得知此事，外遇男子則質問她「妳不是手機對話都刪除了嗎？」

法院在審酌時發現小芳還對外遇男子說「知道你不可能為了我跟你老婆離婚，所以我們最多只能是朋友」，但對方則回應「就算沒離婚，也會陪伴妳一輩子」，認定2人已超出一般友誼關係，考量她事後坦承犯行，而男子從未出庭或具狀辯護，判男子須賠償小芳丈夫20萬。