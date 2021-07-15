要有颱風了，氣象專家吳德榮表示，最新美國模式模擬，周日日本琉球東方海面的熱帶擾動達到颱風強度，路徑模擬從直接侵台調整成向西北朝東海前進。而台灣附近今天至下周一是季風低壓型態，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣，氣象局也表示，今天到周日中南部有大雨或豪雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，各國模式模擬，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的環境。最新美國模式模擬，周日 (18日)，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面，路徑調整為向西北朝東海前進。而歐洲模式同時的模擬，強度依然較弱、發展也較慢，仍在琉球東南方海面醞釀打轉，未來則向東北遠離。

最新(14日20時)美國(GFS)模式模擬周日(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面(左圖)，模擬路徑(紅虛線)向西北朝東海前進。歐洲(ECMWF)模式模擬同一時間，熱帶擾動在日本琉球東南方海面醞釀發展(右圖)，未來則向東北遠離(紅虛線)。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮說，儘管此熱帶擾動曾被美國模式模擬為直接侵台的颱風，但最近幾次的模擬，已大幅度調整，改撲向東海。由於熱帶擾動醞釀的環境複雜，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的不確定性，即使美、歐最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日至下周一(15至19日)太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹發生的機率，其他時間亦偶有局部短暫降雨，各地區白天高溫微降。今天北部氣溫24至35度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至36度。

氣象局也表示，今天至周日（18日）東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區也有局部短暫陣雨，特別留意中午過後，中南部有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。