永豐餘(1907)投控公告，旗下永豐餘工紙為擴充工紙紙器營運，董事會決議購置蘋果日報位於桃園新屋的印刷廠，以5億元買下約5969.65坪土地及約5257.98坪建物，雙方已完成買賣契約簽署，未來規畫建置的新紙器產能目前仍在研議中。

永豐餘投控表示，蘋果日報桃園新屋印刷廠距離集團現有的新屋工紙廠不到2公里，具地利之便優勢。此次為透過不動產服務商高力國際引薦，經14日董事會決議通過後，同日下午買賣雙方即完成簽約，未來將作為工紙紙器營運擴充用。

永豐餘投控2005年將工紙紙器事業部分割獨立為子公司永豐餘工業用紙，目前實收資本額41.01億元，以台灣及越南為主要生產基地，為台灣前二大工紙、大中華區最大紙器供應廠。而中國大陸的工紙紙器事業，則隸屬於投控另一子公司永豐餘國際。

永豐餘工紙目前在桃園新屋設有工紙廠、年產能7.5億噸，並在桃園蘆竹、苗栗竹南、彰化伸港、台中大甲、高雄阿蓮設有5座紙器廠，年產能5.28億平方公尺。越南則在北越設有2座、南越設有4座紙器廠，6座紙器廠年產能6.18億平方公尺。

據永豐餘投控財報揭露，永豐餘工紙2020年合併營收121.89億元、年減0.5％，但營益率自7.64％躍升至11.63％，使稅後淨利10.43億元、年增達85.89％，每股盈餘（EPS）2.55元，優於前年1.37元。2021年首季稅後淨利5.56億元，季增達1.2倍、年增達1.13倍。

永豐餘投控積極育成子公司、推動IPO掛牌上市，其中永豐餘工紙持續優化事業組織結構、落實專業分工，年初將中區資產管理部門的成功廠區業務分割讓與永豐餘開發。按投控先前預期，暫訂第三季進行釋股作業，目標年底前完成公開發行。

由於變種病毒使近期亞洲各國新冠肺炎疫情再度升溫，越南近期本土確診案例居高不下。永豐餘投控對此表示，越南紙器廠均按當地政府規定採取「閉門生產及防疫措施」，即廠內同仁至少14天禁止離廠，工作、飲食、休息皆需在廠內，目前產銷未受影響。