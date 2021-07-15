實價揭露，信義計畫區指標豪宅「冠德信義」，15樓戶今年5月一口氣成交兩戶，總計7.86億元，每坪單價200萬元，總坪數含車位共483.57坪，由信義區的許氏夫妻各持有一戶買下。其中一戶「冠德信義」總價約4.3億元，也是今年豪宅當中，總價第3高的交易。

台灣房屋信義101特許加盟店店長向秦毅表示，「冠德信義BCF」位處信義計畫區地段，這次新交易的15樓，買家除了有地緣性因素之外，對抗通膨進行資產配置或幫下一代置產等，因此選擇購入屋齡較新的豪宅，仍以自用為主要用途。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年200萬俱樂部豪宅交易，截至目前為止共16筆，單價最高是「信義首席公館」，每坪267~270萬元，共有4筆；另外，「西華富邦」也有4筆、「琢白」3筆、「潤泰敦峰」2筆、「松濤苑」1筆；而這次新交易的2筆「冠德信義」，也首次進入今年的200萬俱樂部當中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義計畫區有不少電子業、科技業企業老闆入住，精華地段土地稀有，因此近期仍出現豪宅價格持續上揚的案例，而「冠德信義」低樓層行情至少有190萬元，高樓層則都維持200萬元水準，且社區總戶數只有41戶，在信義計畫區土地屢創高價之下，豪宅可說是「賣一戶少一戶」。

另外，今年1~5月北市單價破200萬元的豪宅，就有16筆，對照去年同期，僅有7筆，今年交易量大增逾1倍，張旭嵐指出，今年高端市場買氣持續熱絡，且價格與交易量有成長趨勢，雖然央行信用管制及7月房地合一稅2.0上路，高價住宅貸款成數下調、持有5年以上出售獲利才有20%低稅率，不過，主要因市場恐通貨膨脹，手中滿有現金的高端資產族，擔心錢會越來越薄，因此有不受限貸及可長期持有5年以上的實力，不動產成為「資金避風港」，估計未來房價不易向下修正。